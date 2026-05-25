El PSPV y Compromís enmiendan a la totalidad la propuesta de dictamen de la comisión de la dana pactada por el PP y Vox

Archivo - Comisión de la dana de Les Corts Valencianes, a 11 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han registrado este lunes sendas enmiendas a la totalidad a la propuesta de dictamen de la comisión de investigación de la dana de Les Corts, pactada por el PP y Vox, y que apunta al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe que dejó 230 víctimas mortales y subraya cuestiones como la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "insuficiente y deficiente" gestión de la información durante la emergencia.

El plazo para presentar enmiendas a la propuesta de dictamen terminaba este lunes a las 14.00 horas y dos días después, el miércoles 27, se debatirá y votará en comisión. Una vez aprobado allí tendrá que pasar por pleno. Tanto el PSPV como Compromís han presentado enmiendas a la totalidad al considerar "ilegal e inmoral" el dictamen pactado por el PP y Vox y que este se sitúa "fuera de la realidad".

De un lado, los socialistas sostienen que cualquier dictamen que emane de esta comisión con mayoría del PP y Vox "nace viciado" y expresan: "No merecíamos sufrir de nuevo una deshonra como la de la comisión del accidente del metro de 2006, pero la actual mayoría parlamentaria ha sido capaz de reproducir, incluso superar, las peores prácticas del pasado".

Según señala el PSPV, "la negligente gestión del Consell de --Carlos-- Mazón es pública y notoria gracias a la investigación que se está llevando a cabo" en el juzgado de Catarroja y mediante "las preguntas y solicitudes de documentación realizadas por los grupos parlamentarios en la oposición, pese a las enormes dificultades y trabas". Además, acusa al PP y Vox de no perseguir "el esclarecimiento de la gestión de la emergencia el día 29 de octubre de 2024, sino la instrumentalización de la comisión para tratar de elaborar un relato alternativo que desviara la atención, para tapar a Mazón y la gestión del Consell".

También apunta a la vulneración del derecho al ejercicio de la función parlamentaria del artículo 23 de la Constitución, del artículo 22 del Estatut d'Autonomia y del artículo 52 del reglamento de Les Corts. Frente a ello, alude a "la obligación moral y política de seguir trabajando por la verdad y la justicia" y advierten de que el "desprecio con el que se ha tratado a las víctimas, priorizando la mentira, es intolerable en el marco de una sociedad democrática, a la vez que revela una falta de humanidad repugnante".

"ILEGAL E INMORAL"

Al respecto, el síndic del PSPV, José Muñoz, en declaraciones remitidas a los medios, ha instado al PP y Vox a "cambiar su estrategia intolerable" con ese "punto final" del dictamen que consideran "ilegal e inmoral": "Ilegal porque supera las competencias de la comisión e inmoral porque no reconoce la responsabilidad de Carlos Mazón como presidente, ni de la consellera de Emergencias --Salomé Pradas--, ni del secretario autonómico --Emilio Argüeso--".

También ha calificado el dictamen de PP y Vox de "inmoralidad" y de "ataque indiscriminado contra las víctimas de la dana, que lo que quieren es saber la verdad". Además, h a censurado que el PP intente "una vez más ocultar con un relato falaz de los hechos y, en definitiva, encubriendo una vez más al peor 'president' de la Generalitat de la historia, Carlos Mazón, como ha hecho desde el primer momento el actual presidente Juanfran Pérez Llorca".

Con todo ello, a su juicio "se demuestra que el PP vuelve a hacer lo mismo, los mismos errores y la misma indignidad que hizo en el dictamen de la comisión del accidente de Metrovalencia". "El PP, y en este caso apoyado por la extrema derecha de Vox, en lugar de investigar la verdad, lo que hace es poner como cierto un relato absolutamente falaz de los hechos", ha incidido.

"NINGUNA AUTOCRÍTICA"

Por su parte, Compromís solicita en su enmienda a la totalidad la devolución del dictamen pactado por PP y Vox y denuncia que este texto "oculta deliberadamente las responsabilidades autonómicas en la gestión de la emergencia, a pesar de que la normativa vigente atribuye claramente a la Generalitat la competencia en protección civil y gestión de emergencias".

También censura que el mismo "ignora las incomparecencias de cargos clave como la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su secretario autonómico, Emilio Argüeso, así como de los alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas" por la riada. Y denuncia que el dictamen "no hace ninguna autocrítica sobre los errores en la cadena de mando y en la comunicación de alertas a la población.

Asimismo, acusa al PP y Vox de haber hecho "un ejercicio de carencia de pluralidad y rigor" al haberse "negado sistemáticamente a incorporar las propuestas de ampliación del plan de trabajo presentadas por la oposición" y haber trabajado "con una clara parcialidad".

Al respecto, la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro, en un comunicado, ha considerado que el dictamen de PP y Vox es "absolutamente insostenible, no se ajusta a la realidad vivida por el pueblo valenciano el 29 de octubre de 2024 y constituye un intento descarado de ocultar las responsabilidades de la Generalitat". "Es infame, absolutamente insostenible y no tiene nada a ver con la realidad. La realidad es muy sencilla: ellos tenían la información, tenían la responsabilidad, tenían las obligaciones y no atendieron a sus obligaciones y no cumplieron sus responsabilidades", ha apostillado.

También ha acusado a ambas formaciones de haber elaborado un dictamen "que intenta tapar todas las vergüenzas de la negligente gestión de la dana" y ha reivindicado: "Las víctimas y el pueblo valenciano tienen derecho a saber qué falló y quién falló". Por eso mismo, Navarro ha garantizado que Compromís no aceptará "un relato falso que pretende blanquear la negligencia en la gestión de esa catástrofe".