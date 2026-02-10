PSPV, Compromís y EU-Podem piden al alcalde de Alicante que "convoque de inmediato" la comisión por las VPP de Les Naus

Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos municipales de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV, Compromís y EU-Podem, han exigido al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), que "se constituya y se convoque de manera inmediata" la comisión no permanente aprobada en el último pleno municipal tras la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, y ante unos hechos que el propio primer edil ha llegado a calificar de "escándalo".

Estas formaciones han señalado este martes, a través de un comunicado, que el objetivo de reunir esta comisión es "esclarecer la polémica adjudicación de viviendas que salpica de lleno a cargos del PP". "El acuerdo para la creación de esta comisión fue adoptado por el pleno el pasado jueves y, cinco días después, el alcalde sigue sin dar ningún paso para su convocatoria", han apuntado.

Según estos grupos de la oposición, se está produciendo una "demora injustificada" que, a su juicio, demuestra "la falta de voluntad del PP para dar explicaciones y garantizar la transparencia ante este escándalo".

Todos los grupos municipales votaron el pasado jueves a favor de esta comisión en el último pleno, que fue extraordinario y monográfico sobre las VPP, y en el que la oposición en bloque, conformada por PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, exigieron la dimisión de Barcala.

Dicha comisión pretende evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vayan a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana. Está previsto que esta comisión se reúna cada 15 días, según el consistorio.

DIMISIONES

La polémica ha llegado tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.

Ante estos hechos, han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien negó tener vinculación "jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción, aunque una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.

Del mismo modo, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una solicitante que resultó adjudicataria y, además, es trabajadora del Ayuntamiento de Alicante, por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

Sobre la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala afirmó en el pleno extraordinario al respecto que "al menos dos familiares estaban también implicados" y avanzó: "Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan".

El alcalde también anunció la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa para conocer y, en su caso, depurar responsabilidades.