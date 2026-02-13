PSPV, Compromís y EU-Podem piden una comisión de seguimiento de todas las promociones de VPP en Alicante

Los portavoces de Compromís, PSPV y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas (i), Ana Barceló (c) y Manolo Copé (d) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, han avanzado que pedirán la constitución de una comisión de seguimiento de todas las promociones de vivienda de protección pública (VPP) que se lleven a cabo en la ciudad, incluidas las que tengan la fórmula de colaboración público-privada, como las del Plan Vive de la Generalitat.

De este modo lo ha manifestado este viernes la portavoz socialista en el consistorio alicantino, Ana Barceló, en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos de Compromís y EU-Podem, Rafa Mas y Manolo Copé.

Así, ha aseverado que en el próximo pleno ordinario, previsto para el 26 de febrero, el PSPV elevará una iniciativa sobre la Ley del Suelo, sobre lo que ha añadido: "Lo que más nos preocupa es que se elimina la determinación de porcentajes mínimos de reserva de suelo para VPP".

Barceló ha anunciado otra iniciativa, enfocada a las viviendas de la calle Ceuta, que en estos momentos se encuentran "en fase de licitación", y ha apuntado que hace unos días pidieron que se volviera al proyecto "inicial", que consiste en destinarlas a "alquiler social", que, a su juicio, es "otra de las necesidades grandes que tiene la ciudad".

Estas propuestas llegan tras la polémica surgida por las adjudicaciones de VPP en la promoción Les Naus, en Playa de San Juan, y después de conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los beneficiarios de VPP.

Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.

Igualmente, la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante incoó este pasado miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de estos pisos, tras la denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala Gómez, una exdirectora general y otros empleados municipales.

RECLAMAN LA DIMISIÓN DE BARCALA

En la rueda de prensa, Mas (Compromís) ha adelantado que el próximo pleno será "monográfico", ya que los grupos de izquierdas van a enfocar sus iniciativas a la situación de las VPP tras la polémica de Les Naus.

Además, ha exigido "la dimisión fulminante" del alcalde de Alicante, Luis Barcala, así como la de todas las personas involucradas en este "escándalo", al tiempo que ha asegurado que "la presión política y social va a crecer".

El portavoz de Compromís ha sostenido que "Barcala conocía este hecho desde julio de 2024", momento en el que los valencianistas presentaron una pregunta en el pleno sobre esta promoción, según ha recordado. "Tendrá que demostrar que no es así en la comisión", ha agregado.

En cuanto a las medidas que presentará Compromís, ha resaltado que pretenden "acabar con el Plan Vive" de la Generalitat. "El suelo que vendan las administraciones tiene que ser para alquiler social", ha agregado Mas.

También ha indicado que pedirán la aplicación de la Ley de Vivienda para declarar la ciudad como zona tensionada, además de solicitar a la Abogacía de la Generalitat que actúe en "todo el procedimiento" mediante "revisión de oficio o declaración de lesividad" para que "estos sinvergüenzas que han traficado con el suelo devuelvan las viviendas a la administración".

"LA VIVIENDA ES UN DERECHO"

De otro lado, Copé ha puesto en valor la "unidad de acción", ya que, a su juicio, los grupos de la oposición de izquierdas están "a la altura frente al clamor social que hay en la ciudad", ha valorado el portavoz de EU-Podem.

En esta línea, ha defendido que "la vivienda no es un privilegio, es un derecho", por lo que ha exigido "transparencia absoluta respecto a la gestión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos".

Otra de las iniciativas que presentará Copé será la demanda de cuáles son las viviendas públicas que se podrían poner "a disposición del alquiler asequible", ya que hay "solares municipales pendientes de destino" y "más de 15.000 viviendas vacías sin movilizarse", así como "promociones que no avanzan", ha afirmado.

Por último, ha remarcado que solicitarán actuaciones "concretas y urgentes" ante "la crisis de vivienda", como "un plan municipal serio". En relación con estas medidas, ha pedido que se movilicen las viviendas "vacías" y que haya "un impulso real al alquiler asequible y social".

"TRILERISMO"

Barceló ha acusado al PP de practicar "trilerismo", tras las declaraciones de la consellera de Vivienda, Susana Camarero, en las que advirtió de que PSPV y Compromís podrían llevarse "alguna sorpresa" respecto a la adjudicación de las VPP.

Sobre estas declaraciones, Mas (Compromís) ha aseverado que se trata de "una bomba de humo, una patada hacia delante para esparcir basura a todo el mundo". "Que se tranquilicen y que investiguen", ha enfatizado.