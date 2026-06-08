PSPV y Compromís hacen balance de los seis meses de Llorca al frente del Consell: "Se nos está haciendo muy largo"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví (i), y el portavoz del PSOE en las Corts de Valencia, José Muñoz (d), durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han hecho balance este lunes de los seis meses de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat, un tiempo que la coalición valencianista ha resumido en "una expresión muy popular: se nos está haciendo muy largo". Por su parte, los socialistas acusan al jefe del Consell de no estar "atendiendo a los problemas reales de la sociedad valenciana" y creen que su prioridad es "básicamente ser el candidato del PP en las elecciones del año 2027", algo que pasa por "contentar" a Vox.

Así lo han manifestado los portavoces de ambos grupos, José Muñoz y Joan Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes en Les Corts, un día después de que la Generalitat destacara que el 'president' Llorca ha cumplido en seis meses al frente del Consell el 63% de los compromisos adquiridos en el debate de investidura, entre los que destacan la rebaja de la presión fiscal, el impulso a las políticas sociales y la defensa de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, entre otros.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha considerado que Llorca durante estos seis meses "ha demostrado sus prioridades y básicamente tiene una, que es ser candidato del PP a las elecciones del año 2027 y para ello tiene dos ejes fundamentales: contentar a la extrema derecha de Vox y contentar a --el líder nacional del PP Alberto Núñez-- Feijóo, que es quien en última instancia tiene la capacidad de hacerle repetir como candidato".

Todo ello implica, según ha sostenido, que el jefe del Consell "no está atendiendo a los problemas reales de la sociedad valenciana" mientras "la calle está en armas con los profesores echados a la manifestación" con motivo de la huelga indefinida en la educación pública no universitaria, que este lunes inicia su quinta semana. Pero no solo los profesores, sino que el taxi está también "absolutamente cabreado" por el nuevo decreto de VTC y el personal sanitario está "certificando la defunción de la sanidad pública".

"En definitiva, un conjunto de la sociedad que está absolutamente abandonado por un 'president' de la Generalitat que tiene otras prioridades y que luego ha tenido una agilidad inaudita en tomar otro tipo de decisiones como es colocación de su pareja desde el Ayuntamiento del Finestrat (Alicante), del que él era alcalde, a la Diputació de València, pasando de cobrar 25.000 a 52.000 euros en una decisión absolutamente brutal que nos deja a todos atónitos", ha continuado Muñoz.

LLORCA, EL "PRESIDENTE POR ACCIDENTE"

Según ha argumentado, el "principal problema" es que Pérez Llorca está "alejado de la realidad y encima también ha traicionado hasta lo más básico": "Él decía que era un presidente que iba a dar tranquilidad, que iba a negociar y que iba a acordar. Y lo que tenemos es una sociedad valenciana absolutamente en llamas, con un presidente que no dialoga, que está bunkerizado en el Palau y que, 29 días después de la huelga educativa, no ha tenido ni la poca decencia de sentarse ni un día con los sindicatos".

Con ello, a su juicio "está dando un muy mal ejemplo y al final se está demostrando que este presidente por accidente es uno de los peores que podemos tener". "Por cierto, con quien sí ha cumplido también ha sido con --su antecesor en el cargo Carlos-- Mazón, al que mantiene aforado en el escaño y con ese gabinete de 'expresident' en el que están todos los ex que tenía alrededor durante el 29 de octubre de 2024", ha añadido.

"LA INSORPORTABLE LEVEDAD"

Por otra parte, Joan Baldoví (Compromís) ha abordado "la insoportable levedad de este Consell" --en alusión a la novela de Milan Kundera 'La insoportable levedad del ser'-- y ha reprochado a Llorca que haya "cumplido", pero "poniéndole sueldo, piso, asesor y enchufando a todos aquellos que protegieron y acompañaron" a Carlos Mazón, y tras haber "enchufado a su mujer" en la Diputació, "doblándole el sueldo", y cerrando de manera "vergonzosa" la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts.

"Pérez Llorca ha cumplido con el plan vividores adjudicando viviendas a gente del PP y votando en contra de que la vivienda de protección oficial fuera siempre de protección oficial y que se adjudicara de manera transparente y clara", ha agregado. En este punto, ha considerado "curioso que su director general de Transparencia esté imputado", después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya confirmado la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València.

Finalmente, Joan Baldoví ha agregado que Pérez Llorca "ha cumplido también al conseguir que este sea el Consell más caro de la historia". Sin embargo, para Baldoví, "con quien no ha cumplido es con los valencianos y las valencianas".