PSPV y Compromís llevarán a la Agencia de Protección de Datos la carta enviada por Ortí a las familias

La consellera Carmen Ortí en imagen de archivo en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han anunciado este lunes que llevarán a la Agencia de Protección de Datos por la carta que envió la consellera de Educación, Carmen Ortí, a las familias ante la huelga indefinida convocada en la educación pública no universitaria, convocada por cuatro organizaciones sindicales --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- y con el apoyo también de ANPE, que arranca este lunes. En la misiva, Ortí afirmó: "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical".

El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha denunciado en declaraciones a los medios en la cámara autonómica "la utilización de los correos institucionales de la Generalitat, con los datos de carácter personal de las familias para atacar al profesorado y criminalizarlo como codiciosos", algo "indigno e intolerable y que no había pasado nunca en la historia de la Generalitat".

Por ello, Muñoz ha anunciado que el PSPV acudirá a la Agencia de Protección de Datos para interponer una denuncia contra la Conselleria de Educación por la "presunta utilización fraudulenta de las datos personales de las familias" mediante los canales institucionales que lo que deben es proporcionar información.

Del mismo modo, el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, que ha participado en la manifestación de los docentes en Alicante, considera que Ortí ha hecho un uso "fraudulento y partidista" de los datos personales de "miles de familias valencianas" con el envío por correo electrónico de esa carta "llena de propaganda y falsedades" días antes del comienzo de la huelga.

Ante estos hechos, Compromís ha presentado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que entiende que la comunicación enviada por la Conselleria "excede completamente las funciones informativas propias de una administración pública".

Fullana ha reprochado que la consellera "utiliza recursos institucionales y datos personales facilitados exclusivamente para cuestiones académicas con el objetivo de desacreditar una huelga legítima del profesorado valenciano".

"Es increíble que en una misma semana tengamos que denunciar a la Conselleria, en primer lugar por desviar con irregularidades 73 millones de euros a colegios del Opus que segregan por sexos, y después por utilizar los datos de cientos de miles de familias para hacer propaganda política dentro de las casas de las personas", ha criticado Fullana.

Compromís ha puesto a disposición de todos los padres y madres que quieran el modelo de reclamación a la Agencia Española de Protección de datos por si quieren presentarla a título personal "por el uso fraudulento de sus datos por parte de la consellera Carmen Ortí".

APOYO A LA HUELGA

Tanto PSPV como Compromís han manifestado su apoyo a la huelga indefinida en la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana que ha arrancado este lunes, mientras que el PP y Vox han apelado a la responsabilidad del profesorado para no perjudicar a los alumnos, especialmente los de 2º de Bachillerato, que afrontan en unas semanas las pruebas de acceso a la universidad.

Desde el PSPV, Muñoz ha manifestado el apoyo de su partido a la huelga y ha hecho hincapié en que la comunidad educativa "lo único que está pidiendo es que los profesores puedan atender a los alumnos en mejores condiciones" y medidas como mejores infraestructuras, bajada de las ratios y una "dignificación" del profesorado, en definitiva, "el refuerzo de la educación pública".

En este punto, ha cargado contra el Consell por "atacar" a la educación pública y ha avisado: "Lo que es evidente es que la comunidad educativa y los sindicatos están unidos, me atrevería a decir por primera vez en la historia, para reclamar unas condiciones dignas para el alumnado y para los profesores".

Frente a ello, ha lamentado que el Gobierno valenciano les "ataque" en lugar de sentarse a negociar y ha afeado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que afirme que no es "un intermediario" y que delegue sus competencias en Educación cuando la consellera, Carmen Ortí, es una "incompetente y no quiere negociar".

Dicho esto, ha instado al jefe del Consell a "hacer de 'president' de la Generalitat y negociar con los sindicatos y con la comunidad educativa para detener una huelga". No obstante, ha criticado que Llorca esté "escondido" en el Palau y "atacando directamente al profesorado": "Su hipocresía se demuestra cuando dice que respeta los profesores, pero lo que hemos visto es que hay un ataque indiscriminado contra los profesores de la pública".

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha manifestado el apoyo de su grupo a la movilización del profesorado para tener una educación "digna", ha acusado a PP y Vox de ir contra la educación pública y ha instado al Consell: "Basta de mentiras y que se pongan a trabajar".

ALUMNOS, "SAGRADOS"

Por el contrario, Nando Pastor (PP) ha afirmado que los intereses del profesorado son "legítimos", pero ha advertido de que los alumnos son "sagrados": "No quiero elegir entre los intereses legítimos de los maestros o los intereses sagrados de los escolares, pero sí que quiero reconocer que hay muchísimos jóvenes que se enfrentan al examen más difícil de su vida y, de alguna manera, se tiene que proteger por encima de todo".

Por ello, ha considerado que todos los colectivos implicados en este tema deberían ser "capaces de que esto esté preservado y garantizado" porque, según ha insistido, "los intereses de los alumnos son sagrados".

Y desde Vox, José Mª Llanos ha señalado que su grupo apoya siempre las "justas reivindicaciones" del profesorado, pero ha manifestado no entender "cómo los sindicatos, que manipulan cualquier actuación, también en la educación, están ahora exaltados cuando el Botànic les impidió, les negó por cinco veces consecutivas el incremento salarial, y ahora desde el gobierno de la Generalitat se está intentando negociar con ellos".

"Todo nuestro apoyo a los profesores, nuestro rechazo a la manipulación política que están haciendo los sindicatos de clase y, desde luego, lo que queremos es también garantizar el derecho de los padres para que sus hijos puedan acabar correctamente el curso y los que tienen que acceder a la PAU pues que puedan acceder en todas las mejores condiciones", ha añadido.