El PSPV y Compromís piden "mayor contundencia" al Consell ante el veto a mujeres en una cofradía de Sagunt

Junta de Síndics - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han pedido una "mayor contundencia" e "implicación" al Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca tras el veto de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt (Valencia) a que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa de la localidad y han deseado que finalmente se imponga el "sentido común" para que "el 50 por ciento de la población tenga acceso" a esta celebración porque las mujeres tienen "todo el derecho a acceder a donde ellas consideren".

Mientras, el PP ha replicado a ambas formaciones que "no por decir las cosas más altas son más claras" y ha abogado por "respetar el arraigo de las costumbres" pero hacerlo "compatible" con la igualdad, y Vox ha rechazado "entrar en valoraciones" y aceptará que el Gobierno revoque la declaración de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunt "si legalmente se le puede retirar".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en ruedas de prensa tras la junta de síndics de este martes, un día después de que el Ejecutivo central anunciara que iniciará el procedimiento para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunt como Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que otorga el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado, después del veto de la citada cofradía a que las mujeres sean cofrades.

Este mismo martes, el alcalde de Sagunt, el socialista Darío Moreno, ha manifestado, en relación con el rechazo a la participación de mujeres, que "tradición e igualdad no solo son compatibles, sino una garantía de futuro". Así, opina que "es el momento para ser valientes y dar un paso adelante hacia la igualdad y la inclusión".

Sobre estos hechos, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha valorado la opinión "casi unánime" de que resulta necesario y obligatorio "actualizar" la tradición y ha reivindicado que en "pleno siglo XXI las mujeres tienen todo el derecho a acceder donde ellas consideren". Además, ha apuntado que estas cuestiones se han producido también "con anterioridad" y "más allá de nuestras fronteras" y todas ellas han tenido una "lógica" resolución basada en el "sentido común".

En esta línea, se ha mostrado convencido de que la Semana Santa de Sagunt será "otra muestra más" de que finalmente se impondrá el "sentido común" para que "el 50% de la población tenga acceso" a esta celebración. De hecho, ha considerado que esa es la línea que sigue precisamente el comunicado del alcalde, Darío Moreno.

"QUITARSE LOS COMPLEJOS"

Dicho esto, ha reclamado al PP una "contundencia mayor", después de que este lunes por parte de los 'populares' se enmarcara la decisión de la cofradía en el "ámbito privado", pero el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "dijo algo distinto" y "deslizaba que hubiera cierto aperturismo".

Con todo, ha instado al PP a "quitarse los complejos" y a "apostar por la igualdad real, a pesar de que Vox le obligue a que no lo haga", y ha afirmado que desea por parte de todos los grupos políticos "que defendemos la igualdad", del que ha excluido a la formación de Santiago Abascal "por motivos obvios", una "declaración con contundencia a favor de la igualdad y por la actualización de las tradiciones".

"SE TENDRÍA QUE IMPLICAR"

En esta línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que la Generalitat, mediante la Conselleria de Igualdad, "se tendría que implicar" en el caso de Sagunt porque desde la coalición no comparten el hecho de que en "pleno siglo XXI aún pasen estas cosas", por lo que ha instado a este departamento a analizar "cuáles son las medidas para cambiar esa decisión".

"El Gobierno valenciano se tendría que implicar en este tema y ver qué consecuencias podría tener y hacer lo posible para cambiar la decisión --de la cofradía-- que, desde nuestro punto de vista, está fuera de la realidad y de lo que tiene que ser una sociedad moderna del siglo XXI", ha expuesto.

"HAY QUE TRABAJAR EN ESA LÍNEA"

Por el contrario, el síndic del PP, Nando Pastor, ha replicado a los socialistas que "no por decir las cosas más altas son más claras" y ha resaltado que el 'president' Pérez Llorca ya ha manifestado que hay que "respetar el arraigo de las costumbres" pero haciéndolo "compatible con la igualdad y la inclusión": "Lo segundo debe ser compatible con lo primero y hay que trabajar en esa línea".

Además, como natural de Alcoy (Alicante), el portavoz 'popular' ha mencionado la fiesta de los Moros y Cristianos de esta localidad, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, como ejemplo de la "perfecta integración de la mujer" en las celebraciones tradicionales, en este caso en una de las que tiene "más arraigo y costumbre". "Creo que ese es el camino", ha señalado.

"SI LEGALMENTE SE LE PUEDE RETIRAR"

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha rechazado "entrar en valoraciones" sobre las decisiones de la cofradía de Sagunt, aunque ha garantizado que su formación "aceptará" que el Gobierno revoque la declaración de Fiesta de Interés Turístico a la Semana Santa de esta localidad "si legalmente se le puede retirar", pero ha advertido de que, "si no se le puede retirar porque cumplen los requisitos --para serlo--, tendrá que mantenerse esa calificación". "Siempre estaremos de acuerdo con la Constitución y el ordenamiento jurídico", ha dicho.

Llanos ha asegurado conocer "perfectamente" cuáles son los requisitos para que una fiesta sea declarada de Interés Turístico Nacional, entre los que ha mencionado el "origen", las "tradiciones", la "antigüedad" o el "valor cultural", y ha insistido: "Si algunas personas piensan que se cumplen los requisitos legales para eliminar esta calificación, que adopten las medidas pertinentes, que sigan los trámites legales y, en atención a los estatutos de la cofradía, se adopten las medidas que sean pertinentes por quien pueda adoptarlas".