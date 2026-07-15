PSPV y Compromís piden al PP que no acepte la enmienda de Vox para recortar 972.000 euros a la AVL en los presupuestos

Archivo - La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (i), recibe la Memòria de la Agencia Valenciana de la Lengua 2022, por parte de la presidenta de la Academia de la Lengua Valenciana (AVL), Verónica Cantó (d), en Les Corts de Valencia, a 20 de febrero de - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han reclamado al PP que no acepte la enmienda de Vox al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 que plantea recortar 972.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), han acusado a ambas formaciones de tener "odio al valenciano" como algo "visceral" y han reprochado a los 'populares' que compren a los de Santiago Abascal "todas y cada una" de sus iniciativas con el fin de "estrangular" a la entidad normativa.

Así lo han manifestado representantes de ambos grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, momentos antes de comenzar la tercera y última jornada de debate de enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.

PP y Vox han exhibido durante las dos jornadas previas total sintonía en las votaciones al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar las presentadas por el PSPV y Compromís. Con ellas, entre otras cosas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional en materias de vivienda y servicios sociales.

Este miércoles es el turno de las áreas de Emergencias e Interior; Industria, Turismo, Innovación y Comercio; Acadèmia Valenciana de la Llengua; Servicio de la Deuda; Gastos Diversos; Comité Económico y Social y Síndic de Greuges.

Sobre la AVL, Vox llegó a anticipar hace unas semanas un nuevo recorte vía enmiendas a las cuentas autonómicas y el síndic de esta formación, José Mª Llanos, insistió en que su partido ha hecho "todo aquello que hemos podido" para reducir su presupuesto.

En el detalle de sus enmiendas, la formación de Santiago Abascal plantea reducir la partida de gastos de personal en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.

"ACABAR CON LA INSTITUCIONALIDAD"

De un lado, la diputada del PSPV Mercedes Caballero ha confiado en que el PP no acepte la citada enmienda de Vox, aunque ha reconocido que no le "extrañaría" que ambos grupos directamente la aprueben o bien que presentaran una de aproximación. "Lo que estamos viendo en esta legislatura es que tanto el PP como Vox lo que quieren es acabar con la institucionalidad de las Corts y la Generalitat", ha avisado.

La parlamentaria ha acusado a ambas formaciones de "atacar" los órganos estatutarios, y con ello el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, así como la Constitución y "las herramientas que tenemos de convivencia en esta democracia". "Nosotros no podemos permitir esto y, una vez más, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, la Acadèmia Valenciana de la Llengua tendrá medios para su trabajo, que es la aplicación de la normativa, la difusión o el fomento del valenciano", ha reivindicado.

De este modo ha valorado la subvención de un total de 333.170 euros aprobada esta misma semana por el Consejo de Ministros para la AVL. Se trata del segundo año consecutivo que el Gobierno destina fondos para la entidad normativa del valenciano, después de la ayuda de 198.000 euros concedida en octubre de 2025 que aumenta en un 68%.

Caballero ha denunciado que la intención de Vox es "un ataque a la cultura y a la lengua valenciana" y ha cuestionado que ahora el PP se preste a ello cuando fue precisamente un gobierno de ese partido el que creó la institución normativa con mayoría absoluta, "por exigencia de un presidente de la Generalitat de Cataluña para dar apoyo al gobierno de --José María-- Aznar".

Por otro lado, sobre el recorte de 100.000 euros a los sindicatos para el impulso de planes de igualdad, Mercedes Caballero ha lamentado que esta "ha sido la tónica del PP, que se vuelve a escudar en Vox, pero en realidad es un PP que no cree en el diálogo social y justamente siempre va recortando la parte de ese diálogo social que representa a los trabajadores y las trabajadoras". "No nos extrañamos de nada porque esas posturas son las del PP de siempre", ha añadido.

LA "TÓNICA HABITUAL" DE VOX

Mientras, la diputada de Compromís Mª Josep Amigó ha criticado que los intentos de recorte al presupuesto de la AVL vienen a ser una "tónica habitual desde que Vox entró a gobernar o a condicionar el gobierno del PP" en la Comunitat Valenciana y ha censurado que el objetivo de la formación de Abascal es "estrangular" a esta institución. Frente a ello, ha defendido precisamente lo contrario: aumentar la partida de la Acadèmia para compensar el recorte "muy grande" que ya sufrió el pasado ejercicio.

En este sentido, la parlamentaria ha criticado que PP y Vox obligaran a destinar dinero en la aportación a la AVL el pasado ejercicio a cuestiones como reformar la sede de Lo Rat Penat y ha reivindicado que una entidad estatutaria está para "dignificar, trabajar y mejorar nuestra lengua" y no para otras cuestiones como la anterior. Además, ha acusado al PP y Vox de tener "odio al valenciano" como algo "visceral" y ha reprochado a los 'populares' que compren a los de Abascal "todas y cada una de las enmiendas".

Y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha censurado que estos presupuestos "responden a un único objetivo" y es que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "quiere tener unos y está dispuesto a tragar con lo que sea, a tragarse las animaladas más grandes que le plantea la extrema derecha con un único objetivo que aún no ha conseguido: ser designado como candidato a las próximas elecciones". "Todo lo que hace responde a esta estrategia", ha dicho.