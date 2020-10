PSPV y Compromís rechazan garantizar o cancelar la emisión de misas en À Punt como pedían Cs y Podem

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han rechazado este jueves en Les Corts dos iniciativas de Cs y Unides Podem para garantizar y cancelar, respectivamente, la emisión de misas católicas en la televisión pública valenciana, ya que es una competencia del Consell Rector de À Punt "y no de los partidos políticos".

En la comisión de radiotelevisión se ha debatido una propuesta de Ciudadanos para que se mantengan estas retransmisiones semanales, defendiendo que las iglesias pueden ser un "foco de contagio", y otra de UP para que se cancelen, de acuerdo al libro de estilo de À Punt y a los principios de pluralidad y aconfesionalidad de los medios públicos.

El grupo 'naranja' sostiene que la emisión de homilías ha elevado la audiencia como "el segundo programa más visto por detrás de los informativos" cuando es una emisión "prácticamente a coste cero". También cree que pueden servir de "escaparate para conocer el patrimonio valenciano" y para fomentar las visitas a iglesias y catedrales, mientras cuestiona que Podem pida la cancelación de misas cuando "en TV3 no se ha propuesto", ha recalcado Mamen Peris.

Por contra, UP aboga por respetar las decisiones particulares en materia religiosa sin que una televisión pública emita actos católicos y replica a Cs que la audiencia de las misas ha ido bajando progresivamente, con lo que "la guerra de los datos la pierden", ha advertido Estefania Blanes. Su alternativa es que la programación sea rentable con alternativas para los jóvenes en el horario de mañana de los fines de semana y espacios divulgativos.

Finalmente, tanto el PSPV como Compromís --socios de Unides Podem en la Generalitat-- han rechazado con su mayoría que estas dos proposiciones no de ley (PNL) salgan adelante. "La época en la que el PP daba directrices desde sus despachos a los medios se ha terminado", ha enfatizado la socialista Mercedes Caballero, además de garantizar que se protege la independencia de los trabajadores "por encima de cualquier interés partidista". "Tal vez la ley se puede mejorar, pero no queremos injerencias en À Punt", ha coincidido Mònica Álvaro (Compromís).

El PP, por su parte, no ha logrado que se apruebe su petición de que los festejos taurinos formen parte de la programación de la televisión valenciana, con el objetivo de captar nuevos espectadores y poner en valor el papel de la ganadería ante la "discriminación" a los 'bous al carrer'. "No me sorprende vuestra postura tibia", ha espetado el 'popular' Luis Martínez al PSPV, recordando que en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura donde gobiernan los socialistas sí se retransmiten espectáculos taurinos.

Tampoco ha tenido éxito una propuesta de Vox para no aumentar el presupuesto de À Punt ni su gasto publicitario, escudándose en que hay que priorizar el gasto en la pandemia. "Cuesta 65 millones al año y no la ve nadie", ha asegurado Miguel Pascual. El Botànic rechaza esta visión y el PP apoya esta contención tanto en el ente público como "en todo el entramado de asesores y altos cargos" del Consell, mientras Cs cree que habría tenido sentido en otro momento.

MANTENER DESCONEXIONES TERRITORIALES DE RTVE

Por otro lado, Les Corts han aprobado una PNL de Compromís transaccionada con el PSPV para negociar con el Gobierno más competencias para los espacios de RTVE en la Comunitat Valenciana, transformándolo en un centro de producción de programas, así como que se mantengan las desconexiones territoriales tras acordar las condiciones con los sindicatos.