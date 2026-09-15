PSPV y Compromís respaldan a Boluda (AVE) sobre la nueva financiación y Vox rechaza aceptar una solución "cortoplacista"

Archivo - El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han respaldado la posición del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, tras abogar este por tomar el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno como "un punto de partida para poder ir a más", y han instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), a aceptar la propuesta para, a partir de la misma, "seguir reivindicando".

Sin embargo, Vox ha insistido en que el sistema de financiación es "fallido y ha fracasado", por lo que ha abogado por una "reforma absoluta de arriba hacia abajo" y con "homogeneidad para todas las regiones", al tiempo que ha rechazado aceptar una solución "cortoplacista" y ha defendido una "a medio y largo plazo".

De este modo lo han manifestado este martes desde los distintos grupos parlamentarios, en rueda de prensa tras la junta de síndics, después de que Boluda, este lunes en Alicante en una comida de trabajo de representantes de AVE con el ministro de Hacienda, Arcadi España, señalara sobre la propuesta de la nueva financiación: "Lo que va delante va delante".

Desde el PSPV, José Muñoz ha asegurado que la negativa de Pérez Llorca a aceptar el nuevo modelo es otro síntoma de su "debilidad" y ha resaltado que la opinión de Boluda no es "aislada", dado que se suma a lo que ya han manifestado la CEV, los sindicatos UGT y CCOO y el "conjunto de la sociedad civil". Por ello, ha considerado que el PP se está "quedando solo" en su posición contraria a un nuevo sistema que "reportaría 3.669 millones adicionales" para la Comunitat Valenciana.

"El 'president' de la Generalitat sí que tiene amo, está supeditado a --el líder de su partido Alberto Núñez-- Feijóo, le tiene pavor y miedo a que 'Génova' no apueste por él" como candidato del PPCV a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, ha sostenido el síndic socialista, que en todo caso ha afirmado que le "da igual" tanto la situación política de los 'populares' como si Llorca "va a ser o no candidato". "Me importa que la Comunitat esté supeditada a los intereses de Llorca", ha matizado.

BOLUDA DIJO "LO QUE PENSAMOS LA INMENSÍSIMA MAYORÍA"

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado que Vicente Boluda (AVE) ha manifestado "lo que pensamos la inmensísima mayoría de los valencianos", que es que, "entre no tener nada y tener 3.600 millones más de financiación, evidentemente aceptamos eso y seguimos reivindicando la deuda y el fondo de nivelación". "Pero entre nada y esto, evidentemente cualquier persona con dos dedos de conocimiento aceptaría eso", ha argumentado.

Además, ha ejemplificado que, como alcalde, si el Consell del PP le hubiera "dado tres millones más de financiación" de los cinco que reclama, "los hubiera cogido y a partir de ahí seguiría reivindicando los dos que faltan". "Eso haría una persona que estima su tierra y que defiende los intereses valencianos", ha resaltado, al tiempo que ha criticado que Llorca no esté "en eso" y se pegue "muchas palmas en el pecho" cuando renuncia a 3.600 millones de euros "de todos los valencianos".

Este dinero, ha insistido Baldoví, "podría ayudarle a solucionar el problema de la educación pública, a climatizar colegios, a contratar médicos para bajar las listas de espera", pero ha denunciado que Llorca esté, sin embargo, "más pendiente de lo que le diga Feijóo y de no molestarle a ver si alguien se acuerda de él".

EL PP TAMBIÉN QUIERE "LO MEJOR PARA LOS VALENCIANOS"

Por su parte, Nando Pastor (PP) ha justificado los "matices importantes" de su formación a la propuesta del nuevo modelo de financiación planteada por el Gobierno, como el fondo de nivelación transitorio, "lo que pedía Arcadi España" cuando era conseller de Hacienda, y ha defendido que los 'populares' también quieren "lo mejor para los valencianos", al igual que Boluda "como buen valenciano", ha indicado.

En este punto, ha criticado que el nuevo modelo ha sido "cocido y cocinado" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha argumentado que como ejemplo de que en el PPCV no son "tan malos" es que únicamente Canarias y Cataluña han aceptado la propuesta del Ejecutivo central, "ni siquiera" el resto de CCAA gobernadas por el PSOE. "Como Boluda, nosotros también queremos lo mejor para la Comunitat Valenciana", ha garantizado.

Cuestionado sobre si Feijóo, en caso de gobernar a partir de 2027, ofrecería también esos 3.600 millones a la Comunitat, Nando Pastor ha defendido que "por supuesto que sí" porque, según ha argumentado, "el compromiso del PP con esta tierra siempre ha sido fuerte y valiente" y por ello Pérez Llorca "se deja la piel todos los días". De hecho, ha prometido que, si el PP gobierna España, impulsará un proyecto "serio y mucho más beneficioso" que el que ahora está encima de la mesa.

Asimismo, el síndic del PP ha asegurado que no se "cree" que un Gobierno que lleva "cuatro años sin Debate del Estado de la Nación y con las cuentas prorrogadas" acuda ahora "a meses de las elecciones a vendernos la moto" con la financiación autonómica. "Un poco de seriedad, coherencia y respeto a los valencianos, que la merecen", ha exigido.

VOX RECHAZA "MENDIGAR"

Y José Mª Llanos (Vox) ha insistido en que el sistema de financiación es "fallido y ha fracasado", por lo que ha abogado por una reforma "absoluta" que sea "de arriba hacia abajo" y con "homogeneidad para todas las regiones", con el fin de evitar "todas las desigualdades que se están produciendo". "Boluda mira sus intereses empresariales y me parece lícito, pero lo que 'va davant' es el País Vasco y Cataluña, y la Comunitat Valenciana siempre tiene que mendigar", ha advertido.

En todo caso, ha considerado que la solución a este problema no es el "café para todos", sino un modelo de "igualdad real y equidad". "Esa es la verdadera solución, no una cortoplacista, sino una a medio y largo plazo que le interesa a todos los valencianos", ha zanjado.