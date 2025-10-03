PSPV y Compromís ven "demoledores" los vídeos del Cecopi y creen que demuestran las "mentiras" del Consell sobre el 29O

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV considera que la publicación de las imágenes grabadas por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 --el día de la dana-- evidencia que aquella jornada "no falló la Generalitat", sino que lo hizo el jefe del Consell, Carlos Mazón, y su gobierno, al tiempo que señala que la sociedad valenciana está "harta de tantas mentiras". Mientras, Compromís califica los vídeos de "demoledores" y cree que ya "solo queda un camino" que es la dimisión del 'president'.

De este modo lo han manifestado desde ambas formaciones, tras la publicación este viernes de dichas imágenes, que muestran a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, proponiendo incluir determinada información en la alerta que se envió a los móviles --en concreto, "las vías de comunicación"-- y pidiendo a los técnicos supervisar el contenido de un segundo mensaje: "¿Esta es la solicitud de la UME? Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver".

De un lado, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el vídeo del Cecopi "que ocultó el Consell durante meses evidencia de nuevo que se pudo hacer más" el 29 de octubre de 2024 y ha aseverado que la sociedad valenciana está "harta de tantas mentiras".

"No falló la Generalitat, falló Mazón y su Consell", ha recalcado la líder de los socialistas valencianos en un mensaje publicado a última hora de este viernes en su cuenta de la red social X.

"NOS HAN MENTIDO" TODO ESTE TIEMPO

Por otro, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que con los "demoledores" vídeos que el gobierno de Carlos Mazón "pretendía esconder a los valencianos" se comprueba, entre otras cosas, que desde el Consell "nos han mentido" todo este tiempo.

"Nos mentían cuando decían que eran los técnicos los que tomaban las decisiones y no los políticos. Nos mentían cuando decían que no sabían que se podía enviar una alerta y nos mentían cuando decían que Mazón no tenía ningún papel en la emergencia", ha censurado en declaraciones remitidas a los medios desde la coalición.

A juicio de Baldoví, en los vídeos se observa a un 'president' de la Generalitat "descolocado y noqueado y a una consellera --Salomé Pradas-- absolutamente incompetente". Ambos son, ha sostenido, "los responsables y los causantes de que 229 personas perdieran la vida ese día".

Para el síndic de Compromís, tras la difusión de estos vídeos "solo queda una respuesta y un camino: que Mazón dimita y que devuelvan la voz a los valencianos y a los valencianos". "Tic-tac, tic-tac", ha zanjado.