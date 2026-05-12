PSPV y Compromís ven a Llorca "bunkerizado" y le exigen que se siente a negociar con sindicatos para detener la huelga

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se siente a negociar con los sindicatos para detener la huelga indefinida convocada en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, que arrancó este lunes, y han considerado que el jefe del Consell está "bunkerizado" en la sede del Gobierno valenciano. También le han reprochado que únicamente haya "publicado un tuit" ante esta convocatoria con el que ha "atacado" al profesorado.

Por el contrario, el PP y Vox han considerado que las reivindicaciones de los docentes son "legítimas" pero han apelado al derecho de los estudiantes a examinarse "en las mejores condiciones posibles", especialmente los de 2º de Bachillerato, y los 'populares han reivindicado además que la Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí se ha sentado durante el presente curso escolar "hasta en 29 ocasiones para acordar" con las organizaciones sindicales.

En rueda de prensa tras la junta de síndics, José Muñoz (PSPV) ha reprochado a Llorca que, en lugar de negociar con los sindicatos, parezca "una especie de --Donald-- Trump" y haya que informarse de sus reacciones "a base de tuits". Así, ha denunciado que "todo lo que ha hecho" el jefe del Consell sobre la huelga haya sido una publicación en redes sociales en la que "ataca a los profesores", lo que a su juicio revela "una sensación de bunkerización": "Tenemos un 'president' indigno, acorralado y temeroso".

El síndic socialista ha informado de que su grupo ha presentado una solicitud para celebrar este mismo viernes un pleno monográfico en Les Corts sobre educación para que Llorca pudiera explicar "qué está ocurriendo con la educación pública, si va a negociar o no y qué acciones quiere hacer", pero ha denunciado que el PP y Vox la han rechazado. En cualquier caso, ha instado al jefe del Consell a sentarse a negociar y no levantarse "hasta llegar a un acuerdo", a respetar al profesorado y a pedirle "perdón".

En esta misma línea, el portavoz socialista de Educación, José Luis Lorenz, ha pedido la dimisión de Carmen Ortí, ha argumentado que la responsabilidad de la huelga no es del profesorado sino de la Generalitat por no haber hecho "ningún movimiento" para evitarla y ha mostrado "vergüenza" ante el hecho de que el Gobierno valenciano ahora "cargue" contra los docentes. "La consellera está desbordada", ha sostenido.

También ha denunciado los "bulos" del PP cuando saca pecho del incremento de los salarios o del número de profesores y ha replicado que esto último ha sido posible porque lo recogía el acuerdo de plantillas firmado en mayo de 2023 por el Botànic y que la justicia "obligó" al Consell del PP a desarrollarlo.

"SOLO INTENCIÓN"

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha destacado el "éxito evidente" de la huelga educativa y ha calificado de "lamentable" que desde el Consell "no estén ya negociando porque son muchas las propuestas encima de la mesa" y existe "mucho margen". De hecho, ha asegurado que algunas de las reivindicaciones de los docentes "no cuestan dinero, sino que es solo intención", y ha acusado al Gobierno valenciano de estar "mirando hacia otro lado".

Además, como madre, ha mostrado "apoyo absoluto" al profesorado, "que lo que pide es que se le dé atención al sistema educativo y que se mejore". "No puedo entender cómo ante esta situación no se han sentado todavía a negociar", ha señalado la síndica adjunta de Compromís, que ha indicado que la voluntad de su grupo es que la huelga acabe "lo antes posible". "Pero para eso es necesario sentarse a hablar y dialogar y encontrar puntos de acuerdo", ha matizado.

Frente a ello, ha reprochado al Consell que no afronte "sus responsabilidades" y mientras se dedique "exclusivamente a denunciar al Gobierno de España". "Nunca hace ni deshace", ha resumido. También ha esgrimido que durante los ocho años del Botànic hubieron "muchas negociaciones y convocatorias de huelga", pero ha puesto en valor que entonces el Gobierno valenciano reaccionó incrementando el número de profesores, mejorando sus condiciones de trabajo, reduciendo las ratios y cubriendo las bajas de forma rápida. "Gracias a eso nunca la ciudadanía sufrió una huelga indefinida", ha reivindicado.

CONFIANZA EN LA "VOLUNTAD NEGOCIADORA" DE EDUCACIÓN

Sin embargo, Nando Pastor (PP) ha defendido que la Conselleria de Educación se ha sentado durante este curso "no una, dos o tres, sino en 29 ocasiones" con los sindicatos para acordar medidas, un dato "aplastante" que demuestra, según ha señalado, la "voluntad negociadora" y de "diálogo" y la "mano tendida" del Gobierno valenciano. "No sé si al PSPV y Compromís eso le parece mucho o poco", ha afeado a ambas formaciones.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que en estos momentos en las aulas hay una generación "que se juega mucho", ha remarcado que el derecho de los estudiantes a examinarse en "las mejores condiciones posibles" es "sagrado e intocable" y ha considerado "legítimo" el derecho de los profesores a "cobrar más", pero ha agregado que durante el Botànic "también lo era aunque no lo parecía".

Sobre el pleno monográfico de educación planteado por el PSPV, el síndic 'popular' ha emplazado a los socialistas a preguntar al 'president' de la Generalitat en la próxima sesión de control sobre "lo que considere" y les ha animado a hacerlo sobre la huelga si consideran que es "una tema de actualidad candente, potente y necesario". En cualquier caso, ha pedido no liarse en las "artimañas" del PSPV, que son "viejas": "Nunca voy a decir que Muñoz es un trilero, pero a veces se le da bien intentar marear".

Preguntado por el hecho de que la Conselleria no plantee sentarse negociar hasta principios de junio, Pastor ha mostrado "toda la confianza del mundo" en la "capacidad negociadora" de la titular de Educación, Carmen Ortí, y de su equipo, al tiempo que ha cerrado la puerta a que sea Llorca quien lidere la situación: "Son ellos los que deben continuar el proceso de negociación y llegar a los puntos que se tengan que llegar".

DERECHO A "NO SER REHENES DE LOS SINDICATOS"

Y José Mª Llanos (Vox) ha apoyado las "justas reivindicaciones" del profesorado, aunque ha hecho hincapié en que durante los "ocho largos años" del Botànic "no levantó la voz ni un sindicato y, cuando lo hicieron, fue con la boca pequeña". "Por cinco veces consecutivas les negó la subida salarial", ha sostenido, al tiempo que ha pedido respetar la "garantía de la educación de nuestros niños", que tienen "derecho a no ser rehenes de los sindicatos de clase" y a tener "garantizados sus exámenes".