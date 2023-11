El PSPV condena ataques con pintadas y excrementos en sedes de València y localidades de l'Horta

Sede del PSPV en València Nord - PSPV VALENCIA

Los socialistas presentan una iniciativa en la que exigen a Mazón que retire a Vox las competencias en Seguridad y Emergencias



VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha condenado este viernes "con toda la contundencia" el ataque a varias sedes socialistas en la provincia, en concreto, en las casas del pueblo de València Nord, Albalat dels Sorells o Godella.

"Tras el acoso a las sedes y los altercados de los últimos días, los reaccionarios han realizado pintadas y ensuciado las fachadas de los inmuebles, incluso, con excrementos", ha denunciado en un comunicado, en el que ha reclamado "a todos los partidos democráticos contundencia en la condena de los actos violentos", que se están registrando a raíz del acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Fernández Bielsa ha asegurado que el "acoso" de la ultraderecha a las sedes socialistas "denota un profundo desprecio por la democracia" y ha reclamado a los partidos democráticos que se posicionen "claramente contra la violencia y el hostigamiento".

El dirigente socialista ha pedido "una condena enérgica de todos" y ha lamentado que algunas formaciones políticas "animen a que se produzcan altercados contra las sedes socialistas".

"No van a conseguir amedrentar a un partido con 145 años de historia en defensa de la libertad y la concordia", ha asegurado el dirigente provincial, que ha animado a los militantes a ejercer "plenamente su libertad y los derechos democráticos frente a quienes solo saben usar el insulto, el acoso, la violencia y el hostigamiento".

"Los demócratas somos más", ha asegurado Bielsa, quien ha criticado que los intolerantes "no aceptan otro gobierno que no sea el suyo, pero los ciudadanos y ciudadanas han dicho claramente en las urnas que no quieren un gobierno de PP y Vox, sino un gobierno que llegue a pactos con otras formaciones, construya puentes desde el acuerdo y cierre heridas".

Fernández Bielsa ha defendido el acuerdo alcanzado por el PSOE con otras fuerzas políticas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez porque es "un paso decisivo en favor de la convivencia".

INICIATIVA EN LES CORTS

Por otro lado, el PSPV-PSOE ha presentado una iniciativa parlamentaria en Les Corts Valencianes con el objetivo de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, condene los ataques a las sedes socialistas y el "discurso de odio" promovido por Vox, sus socios en el Consell.

A través de una Proposición No de Ley (PNL) que los socialistas llevarán al próximo pleno ordinario de la cámara, la síndica del PSPV-PSOE, Rebeca Torró, ha exigido a Mazón que retire las competencias en Seguridad y Emergencias a Vox en la Comunitat Valenciana, "después de que la ultraderecha haya instado a los cuerpos y fuerzas de Seguridad a no seguir las órdenes que reciban del Ministerio del Interior, del cual dependen".

"Los discursos de odio y el clima de confrontación que la ultraderecha está creando en nuestras calles es muy preocupante, pero todavía es más grave e irresponsable que Mazón deje la seguridad de todos los valencianos y valencianas en manos de quienes alientan la violencia y quieren que cunda el caos y la tensión en las calles", ha subrayado la portavoz parlamentaria del PSPV-PSOE en un comunicado.

Torró ha lamentado que "llevamos días sufriendo acoso en las puertas de nuestras sedes, hacia nuestros cargos públicos y militantes, con manifestaciones a las que han asistido en primera línea miembros del Gobierno valenciano junto a conocidos grupos ultras y en las que se han escuchado gritos como 'Esta sede la vamos a quemar' o 'Socialistas, terroristas'", ha añadido Torró, quien ha defendido que la libertad de expresión es "siempre un derecho, se puede opinar diferente, pero no se puede caer nunca en el odio y la violencia".

Además, la dirigente socialista ha exigido a Mazón que "garantice en todo momento la imparcialidad de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana, de las que en ningún caso se puede hacer un uso partidista, sino que, como altavoz público, deben acabar con el incremento de la crispación social que se fomenta desde determinados partidos políticos".

"Mazón tiene que asumir su responsabilidad de una vez, entender lo que supone ser 'president' de todos los valencianos y valencianas, y abandonar la instrumentalización que está llevando a cabo de la Generalitat Valenciana como institución", ha concluido.