El PSPV cree que los "ataques" del PP a Bernabé por Salazar son una "cortina de humo" para no hablar de Mazón

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Justicia Social del PSPV en València, Víctor Camino, ha considerado que los "ataques" contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder socialista en la ciudad, Pilar Bernabé, por la actuación del PSOE ante las denuncias del comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar son una "cortina de humo" del PP "para no pedirle el acta de diputado" al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

Camino se ha manifestado en estos términos tras denunciar que el PP ha "activado una campaña" contra Bernabé por, a su juicio, "destapar a diario las mentiras de todo el PP y su negligente actuación durante y tras la dana": "Por eso ahora la llaman la chica de al lado, porque no soportan que les ponga frente a sus mentiras".

Según Camino, "el mismo PP que le sube a Mazón el sueldo, que le mantiene el escaño y que coloca a sus afines al frente de la Generalitat, ahora utiliza de cortina de humo Pilar Bernabé, a la delegada del Gobierno, que ha ido desmontando una a una sus mentiras". "Cuando más nos acercamos a la verdad, sabemos que Pilar Bernabé siempre la dijo, siempre dijo la verdad y que el PP intentó acallarla", ha asegurado el dirigente socialista en un comunicado.

El también diputado en el Congreso ha incidido en que los 'populares' están "tratando de desgastar" la figura de Bernabé "porque saben perfectamente que, cuando sepamos todo lo que ocurrió ese día con luz y taquígrafos", la delegada del Gobierno "podrá salir a la calle con la cabeza bien alta y quienes tendrán que agacharla durante mucho tiempo son los integrantes del PP".

"Son una banda que únicamente se ha dedicado a difamar y a tratar de desprestigiar a los líderes socialistas que el 29 de octubre sí estuvieron alerta y no se fueron a un reservado a despreocuparse de la emergencia", ha continuado Camino.

En esta línea, ha lamentado las "continuas cortinas de humo que están tratando de desplegar para no afrontar lo que les están pidiendo los valencianos desde el primer minuto: que Mazón no puede seguir ni un minuto más en su escaño y que el PP debe pedir perdón por la actuación de un Consell negligente y por el encubrimiento en el que ha participado todo el PP desde aquel 29 de octubre y que ahora se desmorona".

"Si el PP se cree que de esta manera van a conseguir que los valencianos y las valencianas olviden las informaciones que están publicando sobre los WhastsApp que evidencian la negligencia de Carlos Mazón y todo su equipo, se equivocan", ha sostenido Camino, que ha instado al PP a "dejar de intentar tomar el pelo a la ciudadanía" a "pedir perdón".

Al primero que se lo ha exigido ha sido al síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, "al que todos vimos en la comisión de investigación encubriendo a Mazón e insultando a las víctimas".

EL PSOE "ESTÁ TOMANDO MEDIDAS"

Finalmente, ha garantizado el "compromiso de los socialistas con las denuncias de acoso sexual" y ha defendido que el PSOE "está tomando las medidas" tras las denuncias del comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar.

"Es el único --partido-- que cuenta con un protocolo contra el acoso sexual y, de la misma manera que se expulsa del partido a las personas que actúan de esta manera, exigimos al PP que cese inmediatamente a todos los alcaldes y cargos acusados de acoso sexual", ha finalizado.