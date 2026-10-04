El PSPV critica que el Consell "no cubre la totalidad" de las plazas de la Unidad de Análisis de Emergencias

La diputada socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE, Alicia Andújar. - PSPV

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE, Alicia Andújar, ha denunciado que, tres años y medio después de su creación, la Unidad de Análisis y Seguimiento de las Emergencias para la alerta temprana "continúa funcionando con solo cuatro de sus seis puestos cubiertos". Es decir, "uno de cada tres puestos de la unidad permanece vacante".

La parlamentaria socialista ha dado a conocer una respuesta de la Conselleria de Emergencias donde, en contestación a una serie de cuestiones planteadas por el PSPV, señala que "la Unidad está integrada por un total de seis puestos de trabajo y actualmente, se encuentran vacantes dos de dichos puestos".

Al respecto, Andújar ha destacado "la importancia de esta unidad, creada precisamente para reforzar la capacidad de la Generalitat para anticiparse a las emergencias". Entre sus funciones se encuentran analizar la información disponible, evaluar la vulnerabilidad ante distintos tipos de riesgos, diseñar escenarios sobre la posible evolución de las emergencias, realizar un seguimiento especial de los fenómenos meteorológicos adversos y proponer medidas de protección para la población, las infraestructuras y las zonas expuestas.

"Estamos hablando de profesionales que deben analizar la información, anticipar escenarios, realizar un seguimiento especial de los fenómenos meteorológicos adversos y ayudar a proteger a la ciudadanía frente a inundaciones, incendios forestales o emergencias tecnológicas. No tiene sentido que una unidad creada precisamente para anticiparse a los riesgos mantenga un tercio de sus puestos sin cubrir", ha reprochado Andújar.

La portavoz socialista ha recordado que la Unidad de Análisis y Seguimiento fue impulsada por la entonces consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, dentro del nuevo modelo de prevención y respuesta diseñado junto con la Unidad Valenciana de Emergencias.

Añade que el anterior Gobierno del Botànic incorporó los seis puestos a la Relación de Puestos de Trabajo y consignó 500.000 euros en los presupuestos de la Generalitat para 2023, entre otras actuaciones, para poner en marcha la estructura formada por cuatro técnicos de análisis y seguimiento, una jefatura de sección y una jefatura de unidad.

"El Consell de Ximo Puig dejó diseñado el servicio, creadas las plazas y reservado el presupuesto necesario. El PP no tenía que inventar nada: solo debía continuar el trabajo y contratar al personal", ha subrayado Andújar.

Sin embargo, según ha lamentado la diputada socialista, el Gobierno de Mazón mantuvo paralizadas durante 16 meses las cuatro plazas de técnicos de análisis y seguimiento previstas para la unidad. No fue hasta el 6 de noviembre de 2024, ocho días después de la dana, cuando la Generalitat convocó finalmente estas cuatro plazas.

"SIGUE SIN SER UNA PRIORIDAD"

"El PP primero paralizó estos recursos y ahora el Consell de Pérez Llorca es incapaz de completar una plantilla de solo seis personas. Después de la dana, mantener vacante un tercio de una unidad dedicada precisamente a analizar riesgos y anticipar emergencias demuestra que la prevención sigue sin ser una prioridad", ha advertido.

Andújar ha criticado asimismo la gestión del conseller Juan Carlos Valderrama al frente de la Conselleria de Emergencias: "Llegó prometiendo reorganizar y reforzar el sistema valenciano de emergencias, pero mantiene una unidad esencial con dos plazas sin cubrir. No puede hablar de prevención quien no garantiza siquiera que estén cubiertos todos los puestos de una estructura creada para anticiparse a los riesgos", ha afirmado.

El PSPV-PSOE exige al Consell que cubra inmediatamente las dos plazas vacantes, explique los motivos por los que siguen sin ocuparse y garantice una plantilla estable y suficiente para asegurar el funcionamiento permanente de la Unidad de Análisis y Seguimiento de las Emergencias.

"Después de la peor catástrofe natural de nuestra historia reciente, el Consell continúa sin completar una unidad esencial para anticipar riesgos y ayudar a tomar decisiones. No hablamos de puestos administrativos secundarios, sino de profesionales cuya labor puede contribuir a anticipar la evolución de una emergencia y a proteger a la ciudadanía", ha concluido Andújar.