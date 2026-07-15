PSPV critica el "machismo" de dos diputados de Vox tras captar un micro abierto que llaman "bruja" a una parlamentaria

La diputada del PSPV Alicia Andújar, este miércoles en Les Corts - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha cargado contra el "machismo" de Vox después de que dos parlamentarios de esta formación hayan sido "pillados" por un micrófono abierto este miércoles en Les Corts Valencianes criticando a una diputada del PSPV y refiriéndose a ella como "bruja".

Así, la diputada del PSPV en el parlamento autonómico Alicia Andújar ha denunciado el "machismo" de estos representantes de Vox que, durante un receso de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, y creyendo que el micro estaba cerrado, han comentado: "Estoy flipando, sobre todo con la del PSOE (...), es terrible, emplea un tono de voz que la hace antipática".

En concreto, la situación ha ocurrido tras las votaciones de las enmiendas correspondientes a la sección de Emergencias e Interior, cuando se ha interrumpido la sesión para proceder a un descanso antes del siguiente bloque, el de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

En ese momento, mientras algunos diputados recogían sus pertenencias y se levantaban de sus asientos para dar paso a otros parlamentarios y otros hablaban entre ellos, se ha escuchado comentar a David Muñoz con Jesús Albiol (Vox), en alusión a la intervención de la socialista Alicia Andújar minutos antes: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". "Privilegios... No, pero yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE", responde el segundo.

Seguidamente, Albiol sostiene sobre el diputado de Compromís Jesús Pla --que es quien ha intervenido por parte de la coalición--: "Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente". Y añade sobre la parlamentaria del PSPV: "Pero la bruja Andújar es terrible".

Dicho esto, Muñoz opina que esta misma diputada "emplea un tono de voz que la hace antipática" y señala: "Si empleara un tono de voz distinto, a lo mejor sería dura, pero no como...". A lo que Albiol replica: "Pero si es que dice barbaridades también, pero lo dice de otra manera. Que bueno, que si te quieren matar...". En ese momento, responde una llamada desde su teléfono móvil y apaga su micrófono.

Tras estos hechos, la diputada del PSPV Alicia Andújar, ha asegurado que los comentarios de estos dos diputados "retratan bien lo que pretende Vox con las mujeres", que es "el machismo de siempre: las mujeres pueden hablar, pero bajito, sonrientes y sin incomodar". Frente a ello, ha garantizado que a las socialistas "no nos van a hacer callar". De su lado, fuentes de Vox consultadas por Europa Press han rechazado valorar esta situación.

También se ha referido al asunto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, quien, en un mensaje en redes sociales ha comentado: "'Bruja' le llaman a Alicia Andújar unos señoros de Vox, pillados con el micro abierto. La insultan porque les da mil vueltas y no saben rebatirle ni una frase. El recurso más rancio y cobarde que existe. No le llegan ni a la suela del zapato. Contigo siempre, Alicia".