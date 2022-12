El PSPV defiende que es "inmisericorde con la corrupción" y ve "complicado" investigar hechos de hace 15 años

José Muñoz insiste en que "es un caso del PP": "Son los primeros que tienen que dar explicaciones"



El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha hecho hincapié en que su partido ha sido, es y será "inmisericorde y ejemplar con la corrupción", tras el último informe de la Guardia Civil sobre el caso Azud que apunta a pagos de empresarios de gastos de la campaña electoral de candidatas socialistas en 2007 y 2008.

Eso sí, ha reconocido que es difícil abrir una "investigación documental" en el seno de la formación respecto a hechos que sucedieron hace 15 años. "Es complicado que asumamos una investigación interna", ha declarado, además de hacer hincapié en que Azud "es un caso del Partido Popular" y ligado a la etapa de Rita Barberá en València.

Así ha valorado el informe de la UCO que concluye que empresarios pagaron gastos de 'merchandising' de la campaña de Carmen Alborch para las elecciones municipales de València de 2007 y de la que fuera vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega cuando fue la candidata al Congreso en 2008. En la pieza principal, con más de medio centenar de investigados, se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública por parte de empresas adjudicatarias.

En los pasillos de Les Corts, el también portavoz adjunto del grupo socialista ha insistido, al ser repreguntado en varias ocasiones, en que solo tiene conocimiento del informe por lo publicado en medios de comunicación y en que las personas supuestamente ligadas a este caso "ya no están en las filas del PSPV".

Por contra, ha señalado que "el PP no ha tomado ninguna medida" con representantes como Jorge Bellver, vicepresidente segundo del parlamento autonómico, cuando "casi todos los imputados (por Azud) formaron parte del PP o tuvieron relaciones con el PP".

"HEMOS TOMADO DECISIONES DURAS, PERO BUENAS PARA LA DEMOCRACIA"

"Puedo decir con orgullo que siempre hemos actuado con ejemplaridad (...) Hemos tomado decisiones duras pero buenas para la democracia valenciana", ha defendido ligándolo al caso Alquería por el que fue apartado el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez.

Muñoz ha prometido que el PSPV actuará "en consecuencia" y mantendrá esta postura "si hay alguna novedad" en el caso, aunque ha rechazado hacer "hipótesis" respecto a la posible implicación de algún cargo actual del Consell: "Hay que ser prudentes, porque es posible que se quede en lo que hemos conocido".

En cualquier caso, ha remarcado que "aparecer en un informe no te hace culpable de absolutamente nada ni estar investigado" y ha mostrado su confianza en que "no haya nadie vinculado" a la trama que forme parte actualmente de su partido. "Pero no soy vidente ni puedo hacer suposiciones", ha reiterado.

También ha señalado que se trata de un caso de hace más de 15 años, con lo que "es complicado hacer una investigación documental" porque según él no tienen acceso "ni a esos papeles ni al propio informe" de la OCU.

EXIGE EXPLICACIONES A MAZÓN Y CATALÁ

Dirigiéndose a los líderes del PPCV, al autonómico Carlos Mazón y a la municipal Mª José Catalá, les ha instado a "organizar su propio partido" porque "no se puede olvidar que el cabecilla de la trama es José Mª Corbín" -cuñado de Barberá y abogado-.

Además, el diputado socialista ha vuelto a exigir a Catalá que diga "cuánto cobra, de dónde y cuántos sueldos tiene" y a Mazón que abra una comisión de investigación sobre "su padre político, Eduardo Zaplana", para quien Anticorrupción pide 19 años de prisión en el marco del caso Erial por el cobro de comisiones en las concesiones de ITV y parques eólicos.

"El PP nos está pidiendo muchas explicaciones, pero son los primeros que tienen que darlas porque es un caso residenciado en Rita Barberá, es un caso del Partido Popular y no están tomando decisiones conforme a lo que nos piden", ha abundado, y ha emplazado a Catalá a abrir su "gabinete de crisis personal".

Por todo ello, ha criticado que exija explicaciones "el partido manchado por la corrupción y el partido que ha tenido una 'caja B'" y ha lamentado que es algo "inaguantable" para la democracia valenciana.