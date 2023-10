El PSPV denuncia que Catalá "renuncia" a los fondos Edusi para la reforma del Museo de la Semana Santa

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València Nuria Llopis ha denunciado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, "ha renunciado a los fondos Edusi que el anterior gobierno había conseguido para reformar y adecuar el Museo de la Semana Santa Salvador Caurín".

"La inacción y la desidia de María José Catalá con las fiestas de la ciudad de València ha alcanzado de lleno a la Semana Santa Marinera, que se va a quedar sin la amplia reforma y modernización del espacio que había proyectado el anterior gobierno progresista, tal y como han confirmado a través de una respuesta que les hicimos al pleno", ha manifestado la edil, según ha indicado la formación en un comunicado.

Llopis ha señalado que la intervención en el Museo de la Semana Santa contaba con un presupuesto global de 314.460 euros y desde marzo disponía del dictamen favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio.

"Preguntamos cómo estaba la situación del proyecto de reforma y ampliación del Museo de Semana Santa donde deberían haber empezado ya las obras para no perder los fondos Edusi y la respuesta que nos han dado desde la Concejalía de Fiestas y Tradiciones es que el Ayuntamiento no va a poner los 80.000 euros que debía sufragar del total de las obras", ha lamentado.

En esta línea, la concejala socialista ha criticado que, en su respuesta, el gobierno municipal "pone de excusa que la Concejalía de Fiestas y Tradiciones no tiene presupuesto suficiente para seguir adelante con unas obras que habían incrementado su presupuesto como consecuencia del aumento del coste de las materias primeras".

"Aseguran que no tienen presupuesto, pero me gustaría recordarles que en este pasado pleno de septiembre llevaron modificaciones de presupuesto para incluir, por ejemplo, los 21 millones para la compra de viviendas", ha resaltado, al tiempo que ha considerado que, "de la misma manera se podría haber aprobado y abordado una modificación para el Museo de la Semana Santa y no perder los 235.000 euros de los fondos Edusi que estaban aprobados".

"Renunciar a una reforma completa y como se merece la Semana Santa Marinera por no querer poner fondos municipales de un Ayuntamiento absolutamente saneado como consecuencia de la buena gestión de los socialistas es una muestra de la falta de ganas del gobierno de Catalá de cuidar nuestro patrimonio festivo y cultural", ha finalizado.