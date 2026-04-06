El PSPV denuncia que el Consell le "niega" a la comisión de la dana de Les Corts un informe sobre Buseo

Archivo - La diputada del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALENCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha denunciado la "negativa" del Consell, a través del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a entregar a la Comisión de Investigación sobre la Dana del 29 de octubre de 2024 un informe sobre la gestión que hicieron los responsables autonómicos en la presa de Buseo, la única de la que es titular la Generalitat, en concreto, el conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Andújar ha censurado la actitud "obstruccionista y entorpecedora" de los trabajos de la comisión de investigación por parte de Valderrama, cuya "opacidad" es "intolerable".

La formación ha destacado en un comunicado que la petición de este informe fue aprobada a mediados de diciembre en la comisión investigadora por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de Les Corts.

El PSPV ha incidido en que la noche del 29-O, en la que el agua llegó a desbordar por coronación la presa de Buseo sobrepasando más de dos metros el muro de contención, el torrente se llevó la vida de siete personas, entre las 230 víctimas de la dana.

Por ello, los representantes del PSPV-PSOE en el órgano de investigación parlamentario propusieron a la comisión la ampliación del plan de trabajo para reclamar al Consell el 'Informe del Incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza nº 3', así como otros dos informes elaborados por la Conselleria de Agricultura sobre el estado de la presa de Buseo que se elaboraron también a instancias de la jueza de Catarroja.

"El 14 de octubre, el PP tumbó en la comisión estas peticiones. Sin embargo, dos meses después, cuando la misma solicitud calcada la planteó Vox, resultó aprobada en la reunión de la comisión del mediados de diciembre pasado "por unanimida" de todos los grupos", ha remarcado el PSPV.

La formación ha denunciado que "la sorpresa ha sido que los diputados del órgano investigador del Parlamento se han encontrado con la negativa de Valderrama a entregar a la comisión el primero de los informes citados".

En un escrito a la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), citado por el PSPV, el conseller de Emergencias traslada la negativa a remitir el documento alegando que, según el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la información sobre la gestión de una incidencia de emergencia del 1·1·2 "únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial".

Y añade que "dicha documentación solicitada constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal, por lo que nos remitimos a las normas procesales y administrativas reguladoras de estas circunstancias".

"OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LAS CORTS"

Para la diputada Andújar, la respuesta es "un desaire más" del conseller Valderrama a las Corts, que "arrastra un largo historial de falta de transparencia y negativa a responder a las peticiones de información de los diputados".

"Las comisiones de investigación parlamentarias son órganos con atribuciones especiales para garantizar una efectiva fiscalización de la administración de la que son competentes, en este caso, de la Generalitat, por lo que negarse a entregar información es una claro intento de obstrucción de los trabajos para impedir que se conozca la verdad sobre la negligente e irresponsable gestión que hizo el conseller Barrachina de la presa de Buseo", advierte la parlamentaria.

La parlamentaria ha remarcado que el artículo que cita el conseller, el 53, establece que "las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 1·1·2 Comunitat Valenciana, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas", y es a los efectos de esa protección de datos de carácter personal por lo que se estableció en esa ley, que es de 2010, la citada prevención.

"Pero esa referencia no puede emplearse para vetar al Parlamento valenciano un informe sobre la gestión realizada el 29-O por la Administración competente, coartando las pesquisas de los diputados", ha recalcado Andújar.

La siputada socialista ha subrayado que, por el contrario, la Constitución Española, en su artículo 23.1, garantiza el derecho a la información como una de las principales funciones de los parlamentarios, y el artículo 12 del Reglamento de las Corts otorga a los diputados la facultad de "recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma".

En todo caso, matiza, el mismo artículo 12 señala que la Mesa, "a petición del Consell, podrá declarar el carácter no público" de determinadas actuaciones, "disponiendo el acceso directo a aquellos en los términos establecidos en el apartado anterior, pudiendo el diputado tomar notas, pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor".

"Lo que es inadmisible es que Valderrama, una vez más, pretenda maniatar la investigación, porque el informe, como apunta el conseller, tampoco es un documento procesal, sino que es un informe elaborado por el Centro de Coordinación de Emergencias sobre la gestión de la Dana en la presa de Buseo", ha lamentado.

"UNA FALTA DE RESPETO PARA ENCUBRIR A BARRACHINA"

Para Andújar, "es evidente la doble moral del Consell de Pérez Llorca: Niega un informe sobre la gestión de la presa de Buseo alegando que por ley no puede, mientras se descubre que un alto cargo del Consell se llevó por orden de Presidencia, sin siquiera registrarlo en ningún sitio, la grabación de una conversación entre el 1·1·2 y la Aemet que luego fue filtrada manipulada".

Para la parlamentaria, la actitud de Valderrama es "una falta de respeto a las Corts. ¿Qué está diciendo, que los diputados del PP, de Vox, del PSPV-PSOE y de Compromís, y los letrados de las Corts no conocen la ley?"

La parlamentaria socialista ha subrayado el "reprobable historial de opacidad" de Valderrama, que "ha destituido al alto cargo que lo delató ante la jueza de Catarroja al confesar que desde abril de 2025 tenían conocimiento de las imágenes del Cecopi cuya existencia negaba el conseller a las Corts".

La actitud de Valderrama, ha añadido Alicia Andújar, "no es algo nuevo, porque lleva más de un año encubriendo a Mazón y al Consell del Ventorro". "Ha llegado incluso a desobedecer a la jueza de Catarroja, escondiendo durante meses las grabaciones del Cecopi, y ahora se niega a enviar a Les Corts documentación sobre la situación de emergencia que se vivió en la presa de Buseo, encubriendo al conseller Miguel Barrachina, que era quien debía vigilar la presa de Buseo el día de la dana y no lo hizo".

Los socialistas solicitarán amparo a la Mesa de Les Corts para que ésta reclame la documentación requerida al conseller de Emergencias y "se garantice el derecho de las valencianas y valencianos a saber qué pasó el día de la dana y, en concreto, por qué no se avisó de la avenida de agua a los municipios aguas abajo de la presa de Buseo, como Sot de Chera o Pedralba, donde perdieron la vida siete personas".