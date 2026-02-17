El PSPV denuncia en Fiscalía "presuntas irregularidades" por "reutilización de material" en el Hospital del Vinalopó

Archivo - Hospital del Vinalopó - HOSPITAL DEL VINALOPÓ - Archivo

El PSPV-PSOE ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante por "presuntas irregularidades" ante la posible "reutilización de material" en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche (Alicante), que es público pero de gestión privada por parte de Ribera Salud.

En un comunicado, la formación ha asegurado que dicha denuncia "se dirige inicialmente contra el gerente del hospital, Rafael Carrasco Moreno, y contra todas aquellas personas que pudieran resultar responsables a lo largo de la investigación, por hechos que podrían ser constitutivos, indiciariamente, de delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".

También ha aseverado que esta iniciativa judicial se fundamenta "en informaciones publicadas por dos medios de comunicación en las que se revelan correos electrónicos internos del grupo Ribera Salud" y que, de acuerdo con dichas informaciones, "la empresa habría reutilizado en el Hospital Universitario del Vinalopó catéteres de un solo uso hasta en diez ocasiones, una práctica expresamente prohibida por la normativa europea y española por el riesgo que supone para la seguridad del paciente".

"En concreto, un correo fechado el 6 de octubre de 2025, remitido por la jefa de auditoría del grupo, instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el propio mensaje, "ya se estaban realizando en Elche", con el objetivo de ahorrar costes", ha apuntado el PSPV-PSOE.

En esta línea, ha incidido en que "la normativa vigente", y "en particular el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productossanitarios y el Real Decreto 192/2023", establece "condiciones extremadamente restrictivas para el reprocesamiento de productos de un solo uso, especialmente cuando se trata de dispositivos cuya función principal es garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario".

"DESMEDIDO AFÁN DE LUCRO"

Para el PSPV-PSOE, la "reutilización reiterada de este material podría haber puesto en riesgo la salud de pacientes, al comprometer la esterilidad, funcionalidad e integridad de los dispositivos médicos empleados".

En su escrito, el partido considera que "estas prácticas" responderían a un "desmedido afán de lucro" por parte de la empresa concesionaria en la prestación "de un servicio público esencial como es la sanidad".

Los socialistas subrayan que "el contrato de concesión de la asistencia sanitaria integral del departamento de salud Elx-Crevillent fue adjudicado en 2007 y prorrogado recientemente hasta 2030 por un importe superior a 826 millones de euros".

La denuncia señala que, "de confirmarse los hechos, se habría producido una vulneración grave de las obligaciones contractuales y legales que rigen la prestación del servicio sanitario público, financiado con fondos públicos".

GENERALITAT

Además de la "actuación" de la empresa concesionaria, el PSPV-PSOE pone el foco en "la posible omisión de deberes de vigilancia y control por parte de la Generalitat Valenciana". "El pliego de prescripciones técnicas y el contrato de concesión atribuyen a la Conselleria de Sanidad la responsabilidad de supervisar y garantizar la calidad asistencial del servicio", ha apostillado.

Por ello, el PSPV-PSOE ha reclamado "que se investigue si existió dejación de funciones en el control de la actividad de la concesionaria" y ha recordado, en esta línea, "que el Código Penal contempla responsabilidades en supuestos de omisión consciente de funciones inspectoras cuando ello favorece intereses privados en perjuicio del interés público, especialmente en materias que afectan directamente a la salud de la ciudadanía".

En la denuncia, el partido solicita a la Fiscalía "que tome declaración al gerente del hospital, requiera a la Generalitat Valenciana el expediente íntegro del contrato de concesión, encargue a la Intervención General el análisis de la ejecución del contrato, identifique a las personas responsables de la supervisión del servicio, así como que requiera a la empresa concesionaria la identificación del equipo directivo" del centro.

El PSPV-PSOE defiende que actúa "en defensa de la legalidad, la salud pública y el interés general" y subraya que "la sanidad pública, incluso cuando es gestionada mediante concesión administrativa, debe regirse por los más altos estándares de seguridad, transparencia y control".

"Cuando se trata de la salud de los ciudadanos, no cabe el ahorro a costa de la seguridad", sentencian los socialistas, que reclaman que "se depuren todas las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados".

"ABSOLUTAMENTE ESCANDALOSO"

La portavoz de Sanidad del grupo socialista en Les Corts, Yaissel Sánchez, ha calificado de "absolutamente escandaloso" que "Ribera Salud haya podido priorizar el beneficio económico por encima de la salud de la ciudadanía de los municipios adscritos" al departamento de salud Elx-Crevillent.

Sánchez ha recalcado que, "de confirmarse los hechos conocidos", esto sería "una práctica intolerable que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y evidencia las consecuencias de mantener un modelo concesional que antepone la rentabilidad a la calidad asistencial".

Asimismo, la representante socialista ha apuntado a la "responsabilidad directa" de la Conselleria de Sanidad y del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por, a su juicio, "no haber ejercido el control férreo y riguroso que establecen los pliegos de la concesión".

Sánchez ha recordado que "se trata de la única concesión sanitaria que permanece en la Comunitat Valenciana por decisión del actual Consell" y ha subrayado que "el PSPV-PSOE seguirá defendiendo una sanidad pública, transparente y centrada exclusivamente en la protección de la salud y la confianza de la ciudadanía".

RIBERA NIEGA REUTILIZACIÓN

Por su parte, fuentes de la empresa concesionaria de la gestión del departamento Elx-Crevillent, Ribera Salud, han señalado que no tiene constancia de notificación oficial sobre esta denuncia y han reiterado que "en el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso".

"El viernes 16 de enero hubo una inspección del servicio por parte de la Conselleria de Sanidad que evidenció, según consta en el acta, que 'no se reesteriliza material fungible'", ha apuntado el grupo sanitario.

Las mismas fuentes han sostenido que "tampoco" se han detectado irregularidades "en las numerosas auditorías periódicas". "Cabe recordar que el Hospital Universitario del Vinalopó cuenta con 20 certificaciones y distinciones de calidad asistencial, entre las que se encuentra la acreditación Joint Commission International, el organismo más exigente del mundo en materia de seguridad del paciente", han concluido.