El PSPV denuncia que la Generalitat ordena no emitir certificados para la regularización de migrantes y Llorca lo niega

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control al 'president', Juanfran Pérez Llorca, a 7 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha denunciado que la Generalitat ha ordenado no emitir certificados sanitarios para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de España, unos hechos que los socialistas han anunciado que pondrán en conocimiento de la Fiscalía. Sin embargo, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), ha negado esta orden y ha rechazado "perder tiempo en la mentira": "No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso. Llévelo a los tribunales si quiere".

Durante la sesión de control de este jueves en Les Corts, el síndic socialista, José Muñoz, ha mostrado una captura de una circular interna dirigida a centros de salud firmada por el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, con indicaciones sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

"Esto es una orden que le dice a los trabajadores de los centros de salud que si van personas migrantes que quieren regularizar su situación y les piden documentos públicos como es el alta en el SIP o el registro, lo que dicen aquí es que los trabajadores no lo emitan porque no son válidos en derecho", ha expuesto.

Según ha denunciado Muñoz, este hecho es "gravísimo": "El director general de Atención Primaria le está diciendo a los trabajadores sanitarios que incumplan la ley a sabiendas para evitar que personas migrantes que tienen derecho a la documentación pública puedan acceder a ella".

Para el portavoz del PSPV, esto es "racismo institucional" y por ello ha exigido explicaciones a Llorca sobre quién ha dado esa orden: "Y si la ha dado el conseller de Sanidad --Marciano Gómez--, cese a la cúpula de Sanidad por racista".

En este contexto, el síndic socialista ha afeado al jefe del Consell que llegó a la Presidencia de la Generalitat hace cinco meses "y algunos medios de comunicación decían que usted tenía las formas del Papa Francisco" y ha agregado: "Qué mal ha envejecido esa imagen, básicamente porque incumple un mandamiento clave, que es el de no mentirás, y los ejemplos son claros".

UN CONSELL CON "MUCHÍSIMA ESTABILIDAD" Y QUE CONSIGUE ACUERDOS

En su respuesta, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha respondido que durante sus cinco meses al frente del Consell el Gobierno valenciano "muestra siempre muchísima estabilidad y consigue acuerdos". Pero ha lamentado que cuando ha acudido a pedirle ayuda al Gobierno de España se ha encontrado con "la frase que ayer decía el fiscal: esta es la gravedad de los hechos que se marcan en una corrupción orgánica, organizada y continuada, nada más y nada menos, desde un miembro del Gobierno de España. Y lo peor de todo es que ese miembro del Gobierno era un socialista valenciano".

Por su parte, en su segundo turno, Muñoz ha advertido al jefe del Consell de que está en una sesión de control y ha hecho hincapié en la orden de la Conselleria de Sanidad, "con nombres y apellidos, que están boicoteando el proceso de regularización de migrantes". "Creen que es un boicot al Gobierno de España, pero no es así. Es un boicot a personas que lo tienen muy difícil y que su Administración se lo está poniendo aún más difícil", ha lamentado.

"El diálogo es que yo vengo, le pregunto sobre algo con todo el respeto del mundo. Usted me tira los trastos a la cara cuando le estoy preguntando por algo que le preocupa a miles de personas. Esos migrantes, valencianos también, que viven aquí y que ven que cuando van a su centro de salud para conseguir un documento que les pueda asegurar vivir en España se encuentran un muro de hormigón, un muro legal de la Consellería de Sanidad que tendría que protegerles. Y usted no es capaz ni de explicármelo", ha continuado.

"NO VAMOS A DAR UN PASO ATRÁS"

Por ello, ha advertido a Llorca de que, si no quiere dar explicaciones, desde el Consell "tendrán que hacerlo ante los tribunales" porque el PSPV, según ha anunciado, pondrá en conocimiento estos hechos de la Fiscalía. "No vamos a dar un paso atrás en defensa de los derechos de las personas", ha garantizado.

En su contestación, Juanfran Pérez Llorca ha replicado al síndic del PSPV que el diálogo "no consiste en la mentira", que es a lo que se dedican a su juicio los socialistas, y ha negado esta orden: "No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso, ninguna". De hecho, ha retado a Muñoz: "Llévelo a los tribunales si quiere. Puede revisar las circulares y verá que dicen completamente lo contrario. Dicho esto, no puedo perder mucho tiempo en la mentira".