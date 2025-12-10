El PSPV de la Diputación de Alicante aboga por medidas de "transformación" para los pequeños municipios

Desayuno informativo del PSPV de la Diputación de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, ha insistido en que la institución provincial, gobernada por el PP con Toni Pérez al frente, está "paralizada", por lo que aboga por impulsar medidas de "transformación" para las comarcas alicantinas y, en particular, en los municipios con menor población.

En estos términos se ha expresado en declaraciones a los medios este miércoles en el transcurso de un desayuno informativo con periodistas, en el que ha estado acompañado por diputados provinciales del grupo socialista.

Arques, siguiendo la misma línea de las críticas que lanzó al equipo de gobierno 'popular' en el último debate sobre el estado de la provincia, ha lamentado la gestión del Plan Planifica 2024-2027, que ha cifrado en el 0,8 por ciento a partir de "datos facilitados por la propia Diputación".

Además, ha subrayado que el Plan +Cerca "se ha reducido en un 60%", al tiempo que ha señalado que este año no se ha impulsado el Bono Consumo y ha recalcado que la Diputación de Alicante es la "única" que "no" está adherida al Fondo de Cooperación, y que "sí" tienen las de Valencia y Castellón, también gobernadas por el PP.

En este sentido, Arques ha afirmado que esta es la "herencia" dejada a Toni Pérez por parte de Carlos Mazón, quien fue presidente de la institución provincial antes de convertirse en jefe del Consell, si bien actualmente es 'expresident' de la Generalitat.

PROPUESTAS

Para la "transformación" de la provincia, el PSPV ha planteado la creación de un programa rural, que esté dotado con 40 millones de euros, dirigido a la "defensa" de servicios públicos, medio ambiente y patrimonio en los municipios de menor población.

También ha abogado por destinar 80 millones a "recuperar" el Bono Consumo y promover una feria provincial de turismo, "sobre todo" para municipios del interior de la provincia de Alicante y aquellos que tienen menor número de habitantes.

Asimismo, ha propuesto el Plan Impulsa Europa, que contemplaría 12 millones de euros para la "transformación digital de la provincia", encaminado a la captación y gestión de fondos europeos en varios ámbitos.

Finalmente, Arques ha detallado que este lunes el grupo socialista de la Diputación va a celebrar el Encuentro Social Provincial, un espacio para "reflexionar" con las intervenciones de Jero García, exboxeador conocido por el programa televisivo 'Hermano mayor', y de la medallista olímpica Tania Lamarca. El acto lo moderará Luis Larrodera.