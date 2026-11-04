El PSPV de la Diputación de Alicante presenta 15 propuestas por valor de 119 millones para los presupuestos de 2027

Archivo - El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, en una imagen de archivo - Joaquín P.Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de la Diputación de Alicante ha presentado una batería de 15 propuestas por valor de 119 millones de euros para incorporar a los presupuestos provinciales de 2027, con el objetivo de "reforzar la financiación municipal, mejorar los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades reales de los pueblos y ciudades de la provincia".

Una de las principales reivindicaciones socialistas es "recuperar el Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 20 millones de euros, para garantizar una financiación estable y directa a los ayuntamientos".

En un comunicado, el portavoz socialista, Vicente Arques, ha apostillado que las diputaciones de Valencia y Castellón "ya cuentan con este instrumento, mientras que Alicante continúa sin incorporarlo".

"Es incomprensible que Alicante siga a la cola mientras otras diputaciones han entendido que los municipios necesitan recursos estables y autonomía para decidir dónde invertirlos", ha señalado Arques.

Otra de las propuestas es "un Plan de Choque para que las inversiones provinciales lleguen a tiempo, con 15 millones de euros, destinado a ayudar a los ayuntamientos a ejecutar las obras comprometidas cuando los retrasos y el encarecimiento de los materiales hacen insuficientes las cantidades inicialmente presupuestadas".

"No podemos permitir que los municipios pierdan inversiones porque, cuando llega el momento de ejecutar las obras, los costes han aumentado y los presupuestos ya no alcanzan. La Diputación debe anticiparse y ofrecer soluciones", ha defendido Arques.

VIVIENDA Y MOVILIDAD

En materia de vivienda, el PSOE plantea "un Plan Provincial de Vivienda y Rehabilitación Municipal, con 12 millones de euros, para impulsar actuaciones junto a los ayuntamientos y contribuir a afrontar uno de los principales problemas de la ciudadanía".

El paquete de propuestas incluye también "un programa provincial de 30 millones de euros para construir y rehabilitar centros sociales, de mayores y espacios de atención comunitaria, así como la creación de un servicio de asistencia técnica y administrativa a los ayuntamientos, dotado con tres millones de euros, especialmente dirigido a los municipios con menos recursos".

En materia de sostenibilidad, los socialistas reclaman "un Plan Provincial de Prevención de Incendios y Gestión Forestal, con cinco millones, y un programa de preparación ante emergencias y adaptación climática, con dos millones".

También proponen "un Plan Provincial de Eficiencia Hídrica y Aprovechamiento de Aguas Pluviales, con otros dos millones, y reforzar el Plan Optimiza y la transición energética municipal con dos millones adicionales".

La movilidad es otro de los ejes de las propuestas, "con un Plan Provincial de Movilidad y Conectividad Municipal de tres millones de euros y una línea de un millón para garantizar el transporte escolar y universitario, especialmente en los municipios del interior".

Por otro lado, el PSPV plantea "recuperar el Bono Consumo con 20 millones de euros para apoyar al comercio local y crear una Feria Provincial de Turismo y un programa de cooperación turística municipal, con un millón de euros".

También propone "dos millones para inversiones en instalaciones deportivas, infraestructuras culturales y espacios públicos" y "un millón para un Plan Provincial de Apoyo a los Sectores Productivos Tradicionales, con medidas dirigidas al sector agrario y pesquero y actuaciones frente a la 'Xylella'".

"ALTERNATIVA" AL PP

Arques ha defendido que estas iniciativas representan una "alternativa presupuestaria" frente a la gestión del PP de Toni Pérez, presidente de la Diputación: "Presentamos propuestas concretas, con financiación y objetivos definidos, para que los recursos de la Diputación lleguen a los pueblos y mejoren la vida de las personas".

"La institución tiene capacidad para hacer mucho más, pero hace falta voluntad política para dejar de lado los titulares y apostar por inversiones que respondan a las necesidades de nuestros municipios", ha concluido.