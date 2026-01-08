El PSPV exige la comparecencia de Mus en la Diputación Permanente de Les Corts tras el "caos e inseguridad" en el metro

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, atiende a los medios de comunicación durante las pruebas de circulación para recuperar las líneas de Metrovalencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha exigido este jueves la comparecencia inmediata del vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en la Diputación Permanente de Les Corts tras "el caos y la inseguridad vivida en Metrovalencia": "Está poniendo en peligro la seguridad de las personas".

Así lo ha denunciado la portavoz adjunta del grupo socialista, Mª José Salvador, quien ha pedido la convocatoria de la Diputación Permanente --enero es inhábil en el parlamento valenciano-- para que el conseller explique "cómo piensa actuar después de que el techo de una de las estaciones de metro más concurridas cayera en plena hora punta".

Este pasado miércoles, a primera hora y en coincidencia con la vuelta de vacaciones tras la Navidad, hubo retrasos y supresiones de algunos trenes en cuatro líneas de Metrovalencia (L3, L5, L7 y L9). La causa fue una avería provocada al caer parte del falso techo sobre la catenaria en la estación Ángel Guimerà. Mus explicó que fue una "avería puntual" que se resolvió horas después y reiteró que se acometen inversiones en el metro para "recuperar muchos años de dejadez".

En un comunicado, la diputada socialista ha afirmado que "lo ocurrido en el día de ayer en las instalaciones de Metrovalencia son hechos muy graves que no pueden ocurrir, y menos en el día en el que miles de valencianos y valencianos vuelven a la rutina tras las vacaciones navideñas": "Estos fallos no son fruto de la casualidad, sino que son la consecuencia de una gestión deficiente y de una clara falta de inversiones".

"A esta situación se suma, como ya denunciamos el grupo socialista , que el metro ha sido restablecido en zona dana sin las autorizaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria", ha advertido, para subrayar que "la Comunitat Valenciana no puede permitirse un gobierno que solo reacciona cuando el problema ya se ha caído del techo". Gobernar es prevenir, algo que el Consell de Pérez Llorca no está haciendo".

Salvador, que fue consellera durante el gobierno del Botànic, ha defendido que "la sociedad valenciana necesita explicaciones inmediatas y conocer cuántas estaciones están en una situación similar". Ha exigido conocer "por qué no se ha actuado antes y que calendario de inspecciones está llevando a cabo el Consell": "No nos vale el silencio, alguien tiene que dar la cara".