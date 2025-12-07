El PSPV exige a Llorca que "ponga fin a un año de mentiras de todo el PP para proteger a Mazón" y le reclame el escaño

Archivo - El portavoz del PSPV-PSOE, Jordi Mayor - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los socialistas valencianos, Jordi Mayor, ha exigido este domingo al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "ponga fin a un año de mentiras de todo el PP para proteger a (Carlos) Mazón" y ha reclamado que obligue al exjefe del Consell a dejar su escaño de diputado y a acudir a la jueza que investiga la gestión de la dana "con su móvil sin borrar los mensajes para contar la verdad" del 29 de octubre de 2024.

Para Mayor, los WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas con el 'expresident' Carlos Mazón y su 'mano derecha', el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, "retratan la infamia no solo de Mazón sino de Pérez Llorca y de todo el PP, aplaudiendo y justificando sus mentiras".

Mayor ha censurado en un comunicado "la enorme desfachatez" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el "insulto a las víctimas", al asegurar este sábado, tras revelarse esos mensajes, que Carlos Mazón ha asumido responsabilidades políticas al presentar su dimisión como 'president', afirmar que el PP ha "pasado página definitiva en la Generalitat" y mostrarse convencido de que Mazón "nos ha dicho aquello que considera que es verdad y yo no tengo nada más que añadir".

Sin embargo, para Mayor, "decir que Mazón ha estado contando lo que él cree que es verdad y que ya ha asumido su responsabilidad es una vergüenza cuando sigue siendo el presidente del PPCV y cuando lo mantienen en Les Corts para que siga aforado y eluda a la Justicia".

"INSULTO"

"Es un insulto a las víctimas de los 230 valencianos y valencianas que perdieron la vida y una vergüenza cuando Mazón sigue siendo el presidente del PPCV y lo mantienen en las Corts para que siga aforado y eluda a la Justicia", ha aseverado el dirigente del PSPV-PSOE.

Por ello, ha reclamado a Pérez Llorca que exija a Mazón que entregue su acta como diputado de en la cámara valenciana y "ponga fin a más de un año de mentiras de todo el PP para proteger" al "nada honorable" 'expresident'.

Mayor sostiene que, tras las revelaciones de los últimos días que "desmontan uno a uno todos los embustes en que se han parapetado los dirigentes del PP para tapar su terrible gestión de la dana", Pérez Llorca "ha de reclamar a Mazón el escaño con el fin de que se presente ante la jueza de Catarroja para contar la verdad del 29O".

"Y si Mazón se niega a entregar el escaño, ha de expulsarlo y enviarlo al grupo de no adscritos si quiere tener un mínimo de credibilidad", ha añadido el portavoz del PSPV, para quien el PP "está amparando toda esta mentira y toda esta infamia" de su aún presidente regional.

Para Mayor, "está demostrándose además con los mensajes de Whatsapp de los últimos días, que la mentira y la infamia han estado un año detrás de todo el Partido Popular, no solo del señor Mazón, sino de todos los que ha tenido detrás, entre ellos, el señor Pérez Llorca, que ha estado aplaudiendo y justificando todas y cada una de las mentiras que durante un año el señor Mazón ha estado diciéndonos".

"Mazón ha estado mintiendo, ha estado engañando y ha estado utilizando los bulos para tapar su nefasta gestión del 29 de octubre", ha aseverado Jordi Mayor, para añadir: "Pedimos al Partido Popular que le pida el acta, que el señor Mazón vaya al juzgado de Catarroja, que lleve su teléfono móvil, que esperemos que no haya borrado, y que se pueda aclarar qué ocurrió y que no ocurrió aquella fatídica tarde del 29 de octubre en la que murieron 230 personas".

"RELATO MENTIROSO"

El portavoz del PSPV-PSOE ha expresado su "sorpresa" por que Feijóo, "lejos de hacer el más mínimo reproche a Mazón", asuma el "relato mentiroso": "Un bulo acreditado judicial, periodística y administrativamente" como "aquello que Mazón considera verdad", sin que eso tenga "ninguna consecuencia política".

"Estamos ante el peor PP de la historia, sin valores éticos y con un 'president' en papel de mayordomo designado por la extrema derecha frente a la opción preferida por Feijóo, un 'president' que lo es por lo han decidido así los ultras", ha aseverado.