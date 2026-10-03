PSPV exige un pleno urgente sobre vivienda: "Los grupos tendrán que retratarse ante una ciudadanía que no aguanta más"

Archivo - El síndic del PSPV, José Muñoz, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, ha anunciado que el grupo socialista exigirá en Les Corts Valencianes un pleno extraordinario y monográfico sobre la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana.

"Ante la crisis de la vivienda en la Comunitat Valenciana y visto que el PP de Pérez Llorca ha decidido ponerse del lado de los fondos buitres y de los especuladores, desde el PSPV-PSOE vamos a presentar esta solicitud de pleno extraordinario y monográfico", ha avanzado en un comunicado Muñoz, en el que ha señalado la importancia de que "cada partido político se posicione y se retrate ante una ciudadanía que no aguanta más y que exige tener derecho a techo".

En ese sentido, el síndic del PSPV ha destacado que su grupo considera que esta cuestión debe tratarse "con serenidad" ya que se trata de un debate "absolutamente trascendental para la vida de los valencianos y valencianas" y, por ello, ha señalado la necesidad de "escuchar los argumentos y los posicionamientos de los grupos parlamentarios en relación a esta crisis habitacional que estamos viviendo".

"Queremos escuchar la posición del Partido Popular después de ver cómo en el Congreso, una vez más, se han posicionado a favor de los especuladores, de los fondos buitre y de aquellos que entienden que la vivienda es un negocio y no un derecho", ha señalado.

Al respecto, el portavoz socialista ha señalado que "desde el PSPV-PSOE somos claros: exigiremos que se aplique la Ley estatal de Vivienda, que se limite el precio del alquiler, que se eviten y se prohíban desahucios de personas vulnerables y que se prohíba la implantación de los fondos buitre en la Comunitat Valenciana", ha concluido Muñoz.