El PSPV, "expectante" ante el acto de Rufián y Oltra, ve una buena noticia que Compromís se plantee "superar sus siglas"

Archivo - El portavoz del PSPV en las Cortes, José Muñoz, interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que le parece "muy bien" el acto que que compartirá el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con la futura aspirante a liderar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València y exvicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, el viernes 19 de junio en la capital valenciana para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. Además, ha indicado que es una "buena noticia" que la coalición se pudiera estar planteando "superar sus siglas para conformar un espacio en el que tengan cabida otros movimientos".

"Nosotros estamos contentos y expectantes por ver cómo se conforma en torno a ese espacio político", ha indicado, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha celebrado este tipo de iniciativas "siempre que esté movilizada la parte progresista de la sociedad". "Y si son capaces de llegar a un acuerdo de entendimiento entre ese espectro a mí me parece positivo", ha añadido.

Además, ha desvelado que seguirá "atentamente" el acto de Rufián y Oltra porque son "dos personas que tienen cosas interesantes que decir", por lo que resulta "conveniente escuchar" este próximo evento. Sobre si al PSPV le conviene una izquierda a su izquierda más fuerte, ha reconocido que es "obvio" que sí y como ejemplo de ello ha apuntado: "En el año 2023 con una izquierda a la izquierda del PSOE más fuerte probablemente hubiéramos podido gobernar".

En cualquier caso, ha defendido que el PSPV debe hacer su "trabajo", que es construir "esa alternativa sensata y progresista" al gobierno de Juanfran Pérez Llorca, pero al mismo tiempo también necesita "que se configure una alternativa progresista que ayude a ese conjunto de la izquierda a alcanzar el poder en mayo de 2027". "Y creo que todo lo que vaya en ese sentido es una buena noticia", ha valorado.

"Es una buena noticia que Mónica Oltra se presente a la alcaldía de València. Es una buena noticia que Compromís se esté planteando, porque yo tampoco me quiero meter ahí, pero a lo mejor superar sus siglas para conformar un espacio en el que tengan cabida otros movimientos", ha reflexionado el síndic socialista, que ha considerado importante "que no nos vayamos a partidos que, de alguna manera, dividan mucho el voto y que acabe ocurriendo que no se superen las barreras del 5% electoral".

ACTUAR "DESDE LA INTELIGENCIA POLÍTICA"

En este sentido, ha coincidido con Rufián en que "hay que actuar desde la inteligencia política y, en ocasiones, desde el pragmatismo". "Y la unidad de la izquierda es precisamente eso. Y creo que el acto que tienen --Oltra y el portavoz de ERC en València el día 19-- va en esa línea, en intentar ser pragmático y ser inteligente", ha enfatizado.

Dicho esto, ha garantizado que el PSPV, por su parte, hará su "trabajo" con Diana Morant al frente como candidata a la Presidencia de la Generalitat. "Estoy convencido de que será la presidenta, pero necesitamos también que nos echen una mano los espacios a la izquierda" del PSOE, ha añadido.