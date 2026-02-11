PSPV inicia acciones judiciales contra la tasa de basura de Castelló por posible "vulneración de la legalidad"

Rafa Simó y Patricia Puerta - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

El PP afirma que la única estrategia del PSPV en Castellón es "el ruido, el barro y la judicialización de la vida política municipal"

CASTELLÓ, 11 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El PSPV-PSOE de Castelló ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos impulsada por el gobierno municipal de Begoña Carrasco.

Así lo han anunciado hoy el secretario general del PSPV en la ciudad, Rafa Simó, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, quienes han recordado que "ya empieza a haber sentencias que están tumbando ordenanzas similares en otros municipios de España".

Simó ha explicado que esta acción judicial se hace necesaria ante la "imposibilidad" de corregir, mediante el debate político y la transparencia, una medida que consideran "abusiva, injusta y legalmente cuestionable". "El Basurazo de Carrasco no solo es una agresión al bolsillo de las familias, sino también una medida de dudosa legalidad", ha afirmado Simó.

El secretario general, en cualquier caso, ha subrayado que "Begoña Carrasco aún tiene la oportunidad de "enmendar" su error, porque sigen abriendo la puerta del diálogo para, entre todos y todas, "cumplir lo que dice la Ley y acabar con la arbitrariedad de una ordenanza fiscal que es injusta con las familias de Castelló".

El recurso se fundamenta, entre otras, en dos posibles vulneraciones esenciales de la legalidad vigente, según los socialistas. Por un lado, la vulneración del principio de 'quien contamina paga'. El PSPV alega en su recurso que la ordenanza municipal quebranta el artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Así, el cálculo de la cuota "no se corresponde con el volumen real de los residuos" generados por los ciudadanos. "Al aplicar cuotas que son fijas o se basan en parámetros -como la superficie de la vivienda- que "no guardan relación con la efectiva producción de basura, se desvirtúa por completo este principio fundamental de la normativa", ha apuntado el PSPV.

Por otro lado, el PSPV alega ausencia de progresividad y equidad. El recurso sostiene que la tasa contradice el artículo 31.1 de la Constitución Española y los requisitos de la Directiva UE 2018/851. Según ha explicado, la ordenanza no tiene en cuenta la capacidad económica real de las personas -diferenciando, por ejemplo, entre arrendatarios y propietarios- ni situaciones de vulnerabilidad más allá de las bonificaciones ya existentes.

Además, "la Directiva exige que los costes recaigan sobre el productor real de los residuos, pero la ordenanza de Carrasco aplica tarifas fijas sin medir el consumo real, lo que origina una manifiesta arbitrariedad", tal y como ha destacado Rafa Simó.

Por su parte, Patricia Puerta ha recalcado que desde el Grupo Municipal Socialista se han dado todos los pasos necesarios a nivel político para parar este "abuso". "Hemos hecho nuestra labor municipal rechazando el basurazo y proponiendo al gobierno municipal alternativas para una aplicación más justa y progresiva, hemos escuchado a los vecinos y vecinas, y hemos informado a la ciudadanía en la calle y en las redes. Y frente a ello, el desprecio de la alcaldesa", ha dicho.

Por eso, "nos vemos en la obligación de dar un paso firme en el ámbito judicial, porque no solo buscamos la anulación de una tasa injusta, sino impedir que se vuelva a cargar sobre las espaldas de los castellonenses el coste de una pésima gestión municipal", ha manifestado Puerta, quien ha añadido que, en cualquier caso, hoy dan una nueva oportunidad a Begoña Carrasco "para hacer las cosas bien y dialogar", para escucharles, porque si han decidido acudir a los tribunales "es por defender los intereses de los vecinos y vecinas de Castelló, algo que ella no ha hecho".

CAMPAÑA INFORMATIVA

Como ha recordado Rafa Simó, desde el PSPV de Castelló se inició el pasado mes de noviembre una campaña informativa sobre la subida "desproporcionada" de la tasa de basura. "Ante la carta de desinformación y postureo de la alcaldesa, nosotros respondimos con claridad y transparencia, poniendo en marcha la página web elbasurazodecarrasco.com", ha destacado Simó.

Esta plataforma, que sigue activa, se creó para "dar a la ciudadanía lo que el gobierno municipal les niega: datos claros, explicaciones honestas y herramientas útiles para defender sus derechos", ha indicado.

"En ella, los vecinos y vecinas pueden encontrar una gráfica comparativa que muestra cómo el recibo de una vivienda media pasó de 101,31 euros en 2024 a 202,62 euros en 2025, desmontar las explicaciones del equipo de gobierno, acceder a modelos de reclamación y conocer los detalles de la opacidad en la gestión de los más de 7 millones de euros de recaudación extra", ha concluido.

"RUIDO Y BARRO"

Por su parte, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha denunciado hoy que el PSOE "vuelve a demostrar que su única estrategia en Castellón es el ruido, el barro y la judicialización de la vida política municipal, porque van de derrota en derrota en las urnas y no tienen proyecto para la ciudad".

Redondo ha criticado que los socialistas hayan convocado una rueda de prensa para anunciar un recurso contra la ordenanza de la tasa de la basura de 2026, "una maniobra puramente política y desesperada, cuando no recurrieron la ordenanza de 2025, que fue la primera en la que hubo que aplicar el basurazo impuesto por Pedro Sánchez".

"Resulta muy revelador que el PSOE no recurriera la ordenanza del 25, cuando se aplicó por primera vez una subida obligatoria derivada de una decisión del Gobierno de España, y que ahora, sin embargo, recurra la del 26, justo cuando este Gobierno municipal ha completado una batería de bonificaciones para que muchos castellonenses paguen incluso menos que en 2024", ha señalado.

Para el responsable de Hacienda, "esto no es un ataque al equipo de Gobierno, es un ataque directo a los ciudadanos de Castellón". "El PSOE no está defendiendo a los vecinos, está utilizando a los vecinos para intentar hacer política desde los juzgados, porque no sabe ni quiere hacerla desde el trabajo, las propuestas y la gestión", ha añadido.

Redondo ha subrayado que el actual equipo de Gobierno "ha actuado con responsabilidad, rigor y sensibilidad social", aplicando bonificaciones y medidas correctoras para reducir el impacto de una tasa que viene impuesta por la legislación estatal. "Mientras otros crean el problema desde Madrid, nosotros trabajamos desde Castellón para minimizar sus efectos", ha remarcado.

"El PSOE demuestra una vez más que prefiere el enfrentamiento y la judicialización antes que arrimar el hombro por Castellón. Desde el equipo de Gobierno no vamos a entrar en ese juego", ha afirmado.

Por último, Juan Carlos Redondo ha asegurado que el Gobierno municipal "seguirá defendiendo a los vecinos con hechos, no con titulares ni recursos oportunistas", y ha reiterado que "Castellón necesita una oposición útil, no una oposición instalada en la bronca permanente y alejada de la realidad de la ciudad".