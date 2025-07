El PSPV insiste en que "Ximo Puig está limpio de toda sospecha" en la causa de su hermano

El PP critica que el 'expresident' "corría al más puro estilo galgo" cuando se le preguntaba por el caso

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha reiterado que el 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig, "está limpio de toda sospecha" en la causa en la que Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para su hermano Francis Puig por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación durante el anterior gobierno del Botànic que presidía Ximo Puig.

Por contra, la portavoz adjunta del PP Laura Chulià ha criticado "lo que hacía Puig cuando se le preguntaba en sede parlamentaria por esta información", que según ella era "irse y escaparse y correr al más puro estilo galgo".

Así lo han trasladado ambos a preguntas de los periodistas en Les Corts tras la petición de Anticorrupción de esta semana, en el marco de la causa en la que se investigan subvenciones públicas para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron empresas administradas por Francis Puig y por otras personas.

Desde el PSPV, Muñoz ha recordado que el hermano de Puig está "pendiente de la apertura de juicio oral por unos presuntos delitos que se cometieron por parte de una persona privada en los que, por cierto, no hay ninguna persona de la administración pública valenciana imputada, ni acusada". "No existe una situación penal de la Generalitat Valenciana", ha recalcado, para insistir en que "esto es un caso particular".

"Aquí cada uno tiene que responder de sus propias acciones, y quien deberá responder es la persona que está acusada y especialmente ante la justicia. Pero Ximo Puig ni participó en esas ayudas, ni las otorgó, ni aparece en ninguna conversación. Es decir, Ximo Puig está limpio de toda sospecha", ha enfatizado, y ha reivindicado "la limpieza y la honestidad del Consell de Ximo Puig".

Frente a ello ha vuelto a criticar al PP por sus exdirigentes condenados por corrupción, entre los que ha apuntado a Eduardo Zaplana o a José Luis Olivas, así como al actual 'president', Carlos Mazón, quien "todo el mundo parece entender que no está imputado en el caso de la dana porque está aforado".

El síndic socialista ha remarcado que las ayudas que se investigan "ya se otorgaban en el momento en el que gobernaba el Partido Popular", cuando ha recordado que era consellera de Educación la actual alcaldesa de València, Mª José Catalá.

Y ha defendido que el PSPV, "a diferencia de otros partidos", no criticará la actuación de los magistrados en esta causa, como considera que sí ha hecho el PP en el proceso judicial de la dana. "Nosotros respetaremos la justicia y la sentencia que se imponga, que aún no sabemos si será condenatoria o puede ser absolutoria como en otras situaciones", ha zanjado.

Por su parte, la portavoz del PP ha pedido "confiar en la justicia, que haga su trabajo". "Lo que sí me ha llamado mucho la atención es que en este caso el 'president' (Ximo Puig) lo que hacía cuando se le preguntaba en sede parlamentaria por esta información, que parecía que ya se empezaba a tener conocimiento, era irse y escaparse y correr al más puro estilo galo", ha reprochado.