El PSPV llama 'apartheid' a la prioridad nacional y avanza que la denunciará "hasta las últimas consecuencias"

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, interviene durante una sesión plenaria en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha avanzado este martes que su partido "peleará" contra el principio de prioridad nacional reivindicado y exigido por Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026 y aceptado por el PP mediante las enmiendas de la formación de Santiago Abascal a las cuentas autonómicas, que el socialista ha calificado de "racistas", y ha avanzado que lo denunciará "hasta las últimas consecuencias".

"El PSPV no va a dejar que este texto se apruebe así, no vamos a permitir que la Comunitat Valenciana vuelva a ser una vez más el laboratorio de las políticas de la extrema derecha", ha avisado Muñoz, que ha cargado contra el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "que no tiene liderazgo, que el PP no lo quiere" y al que ha acusado de plegarse "absolutamente a la extrema derecha para intentar mantenerse como candidato en 2027" del PPCV.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts, momentos antes de comenzar la segunda jornada de debate de enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.

En la sesión de este lunes, PP y Vox exhibieron sintonía durante las primeras votaciones al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís. Con ellas, los 'populares' aceptaron en materia de vivienda la prioridad nacional que exige Vox para dar su apoyo a las cuentas.

Muñoz ha denunciado que la prioridad nacional es "un concepto al que la extrema derecha de Vox nos quiere llevar", aunque ha señalado que él lo llamaría directamente "'apartheid' y segregación racial, que es lo que el PP ayer aceptó y va a continuar aceptando".

"SEGREGAR A LAS PERSONAS EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN"

"Es la primera vez en la historia de la democracia española en la que un concepto que basa el de ser una persona con derechos y obligaciones introduce un elemento que es puramente racial, puramente discriminatorio y que, en definitiva, lo que hace es segregar a las personas en función de su origen", ha advertido.

A su juicio, este principio "va en contra absolutamente de la Constitución Española que el PP, en ese momento Alianza Popular, no votó en su conjunto, pero era un consenso democrático en el que pensábamos que los grandes partidos estarían de acuerdo de manera permanente". "Desde ayer no es así", ha lamentado.

Dicho esto, ha censurado que el concepto de prioridad nacional, de "segregación racial" y de 'apartheid' esta semana "deja de ser algo abstracto en la política española para ser una realidad, para entrar dentro ya sí en un texto normativo". "En estos momentos en la Comunitat Valenciana habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda que serán discriminados por su origen, por su etnia, en definitiva por el color de su piel", ha avisado.

ESTA DISCRIMINACIÓN "TENDRÁ CONSECUENCIAS"

De hecho, el síndic socialista ha augurado que esta discriminación "tendrá consecuencias en que estas personas no van a recibir ayudas al alquiler, no van a poder tener servicios sociales básicos para el desarrollo de sus familias y de ellos mismos". "Lo que está haciendo el PP aquí en la Comunitat Valenciana, bajo el liderazgo de Pérez Llorca, es escribir una de las páginas negras más tristes en toda la historia de la democracia española", ha expresado.

"Hoy el concepto de segregación racial y de 'apartheid' deja de ser un concepto abstracto en la política española, sino que pasa a ser una realidad y en función de esto habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", ha insistido.

Frente a ello, ha defendido que los socialistas no van a permitir que la "discriminación contra ciudadanos que viven en España se produzca sin más". "Lo llevaremos hasta las últimas consecuencias", ha garantizado Muñoz, que ha lamentado que de nuevo la Comunitat Valenciana sea "la avanzadilla de las políticas racistas de Vox".

Preguntado por si acudirán a los tribunales, José Muñoz ha precisado que primero esperarán a que se aprueben los presupuestos, a "que el texto se publique" y, entonces, buscarán "todos los canales" a su alcance.

"No es necesaria o exclusivamente el canal de los tribunales, hay otros medios. Hay también a través de las instituciones que se puede parar este tipo de normativas que pueden atentar contra los derechos de la ciudadanía, pero no descartamos ningún canal, ni el institucional ni evidentemente tampoco el judicial", ha matizado.

EL PP LO VE "DESMESURADO"

Por su parte, desde el PP, Mari Carmen Contelles ha retado a Muñoz a "llamar racistas" entonces a la secretaria general del PSPV, ministra de Ciencia y exalcaldesa de Gandia, Diana Morant, al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, o a los primeros ediles socialistas "que ponen el tema del arraigo como criterio en sus subvenciones". "Sinceramente, lo veo desmesurado", ha resumido sobre las declaraciones del portavoz socialista.

La parlamentaria 'popular' ha acusado al síndic del PSPV de "intentar hacer un teatro de una cosa que es normal en la Comunitat Valenciana y en toda España". "Se ponen prioridades, se ponen criterios a la hora de dar subvenciones y en la mayoría de gobiernos socialistas locales lo hacen", ha incidido.

De hecho, ha asegurado que, con el gobierno del Botànic, la entonces exvicepresidenta del Consell y ahora candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, ya "aplicaba el tema de arraigo o de prioridad nacional en las subvenciones de la Renta Valenciana de Inclusión". "Incluso si hubieran hecho viviendas, que no hicieron ninguna, uno de los criterios para acceder era también de empadronamiento y de arraigo", ha apuntado.

Por eso mismo, ha afirmado que le sorprende el "teatrillo" del PSPV y "cómo se pone" Muñoz, "cuando el gobierno del Botànic aplicaba criterios de arraigo y los gobiernos socialistas más importantes de la provincia y de la Comunitat aplican criterios de arraigo".

Sobre si el principio de prioridad nacional tiene encaje legal, Contelles ha matizado que cada grupo ha desarrollado este concepto "de una manera" y ha argumentado que, "al final, lo que viene a decir es que piden para una ayuda de comedor, tan básico como eso, un empadronamiento" que puede variar según el municipio. "Pero se ha aplicado por gobiernos socialistas en la autonomía, por Mónica Oltra para adquirir una vivienda, para acceder a la Renta de Inclusión y en la mayoría de ayuntamientos", ha insistido.

LOS SOCIALISTAS SON "PIONEROS" EN EL CRITERIO DEL ARRAIGO

En este punto, ha acusado al PSPV de ahora "rasgarse las vestiduras" sobre "una cosa en que los socialistas son pioneros". "Nosotros estamos aprendiendo de ellos y ahora lo único que estamos dando es una realidad que se conoce en toda la Comunitat Valenciana, sobre todo por parte de los socialistas", ha replicado.

Sobre si cree que tiene recorrido judicial, la diputada del PP ha calificado de "brindis al sol", de "postureo" y de "relato" la amenaza de los socialistas y ha considerado que no lo tiene, pero igualmente ha retado al PSPV a llevar a los tribunales a Morant y Bielsa: "Que lleven a todos los ayuntamientos socialistas a la justicia, lo que diga lo acataremos".