El PSPV no se cree el perdón de Llorca a las víctimas de la dana y exige que aclare su pacto con Vox

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al nuevo ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de haber “mentido” en su toma de posesión al pedir perdón a las víctimas de la dana, ya que ha señalado que mientras tanto mantiene al ya ‘expresident’ Carlos Mazón de diputado del PP y “no explica su programa real de gobierno” tras su acuerdo con Vox.

Así lo ha manifestado en los pasillos de Les Corts después de la toma de posesión de Llorca, quien ha iniciado su discurso pidiendo perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana y apelando a una “reconciliación” entre las administraciones.

Muñoz ha restado credibilidad a este perdón, ya que ha denunciado que Mazón “sigue aforado” al mantener su acta de diputado y, además, el PP lo designó este lunes, un día antes de la toma de posesión de Llorca, como su portavoz en la comisión de Reglamento de Les Corts, lo que le supone un complemento de 8.879,78 euros anuales.

Ha criticado que Llorca “dice que pide perdón a las víctimas” cuando la “principal exigencia" de los afectados es que Mazón deje su acta de diputado y vaya a comparecer ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. “Y no solo le mantiene el acta, sino que le da ese plus para que cobre más”, ha reprochado.

También ha afeado a Llorca que haya hablado este martes de las “líneas generales” de su gobierno sin hacer mención a las medidas que exige Vox para mantenerle su apoyo contra la “inmigración irregular” o el Pacto Verde Europeo, así como que tampoco diga qué piensa sobre la posición de los de Santiago Abascal sobre la violencia machista o el autogobierno.

Por eso le ha reclamado que aclare “su programa real de gobierno”, que "abandone la mentira como forma de hacer política" y que se deje de esta “pura retórica” que, a su juicio, se parece a la que hizo Mazón en su toma de posesión.

“Juanfran Pérez Llorca lleva un año encubriendo a Carlos Mazón y no vamos a permitir que encubra la verdad y su pacto oculto con Vox”, ha recalcado Muñoz, quien se ha mostrado “decepcionado” con la toma de posesión al considerar que el nuevo ‘president’ será “más de lo mismo”.

"ABRAZOS Y PALMADITAS" A MAZÓN FUERA DEL HEMICICLO

Ha denunciado además que el PP intente “pasar página” de Mazón, tratándole “como una suerte de apestado” y sentándole “en la última fila” del grupo parlamentario, mientras le da “abrazos y palmaditas en la espalda en los pasillos y en la cafetería de Les Corts”.

Pero el síndic socialista ha vuelto a advertir que “más pronto que tarde habrá elecciones y la dignidad volverá al Palau de la Generalitat con la verdad por bandera”.