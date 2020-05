El PSPV a la oposición: "No han entendido que el protagonista de la reconstrucción es el pueblo, no ellos"

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata ha lamentado que la oposición "no sea capaz de crear cuanto antes una comisión que proponga al Consell medidas para la reconstrucción económica y social" de la Comunitat Valenciana y ha lamentado que "todavía no han entendido que el único protagonista del pacto de reconstrucción es el pueblo valenciano y no ellos".

En un comunicado, Mata ha explicado que el jueves pasado se propuso "la inmediata constitución de una comisión de estudio en Les Corts para poner en marcha medidas de reconstrucción en todos los sectores" y a día de hoy no habían tenido respuesta por parte de los grupos de la oposición.

Por ello, esta mañana "se les ha recordado la necesidad de ponernos de acuerdo en presentar un escrito para la constitución de esta comisión". "Y la respuesta nos la hemos encontrado a través de los medios de comunicación", ha destacado.

En concreto, el PP ha exigido que la comisión se centre en abordar las medidas urgentes destinadas a paliar los daños causados por la pandemia y ha subrayado que la propuesta del Botànic no responde a las exigencias del momento actual "ni a las expectativas de la sociedad civil", debido a "la amplitud de las cuestiones" que pretende abordar.

Cs, por su parte, ha instado a una reunión telemática o presencial para lograr un acuerdo ya que "no es serio que una medida tan importante para el futuro de los valencianos se despache con un par de mensajes de Whatsapp". También ve "excesivamente general" el contenido y pide mayor concreción.

El síndic socialista ha mostrado su "sorpresa" ante el comportamiento de la oposición y ha explicado que la propuesta que ha hecho el Partido Popular de "tomar medidas urgentes solo para paliar los daños" es lo que está haciendo el Gobierno valenciano "todos los días".

También ha lamentado la respuesta de Vox, que "se ha manifestado por privado para decir que ya nos haría llegar sus propuestas". Respecto a Cs, que ha propuesto "tratar este tema en la diputación permanente y preguntar el número de diputados por grupo", ha indicado que se trata de una "excusa" ya que la comisión propuesta tiene "la misma composición de una comisión legislativa".

LA PROPUESTA DEL BOTÀNIC

La propuesta del Botànic planteaba la creación de una comisión de estudio de un pacto valenciano para la reconstrucción social y económica, con los objetivos de vehicular un amplio diálogo social en torno a la reconstrucción económica, social, ambiental y administrativa; estudiar medidas para reactivar el tejido social y económico, además de refuerzo del sistema de sanidad pública, el fortalecimiento de los servicios públicos; así como impulsar la modernización de las administraciones, la ciencia, la innovación, la cultura, y políticas ambientales y de movilidad sostenible.

También proponía analizar y proponer vías para obtener los recursos necesarios para la reconstrucción, la reivindicación de la financiación e inversiones necesarias y justas, entre otras cuestiones.

Su composición, según esta propuesta, sería la misma que la de las comisiones permanentes legislativas, y los trabajos deberían finalizar el 1 de julio de este mismo año como fecha límite.