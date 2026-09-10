El PSPV pedirá la reprobación de Mompó en Les Corts y la Diputació de València por llamar "lameculos" a Morant

Archivo - El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE pedirá la reprobación del presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, tanto en Les Corts Valencianes como en la corporación provincial tras sus "insultos machistas" hacia la candidata socialista a la Generalitat y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a la que tildó de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este modo lo ha anunciado este jueves la secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE, María Such, que ha adelantado que las iniciativas serán aprobadas esta misma tarde por el Consell de les Dones de los socialistas valencianos, donde están representadas todas las responsables de Igualdad del partido en sus diferentes estructuras.

"Una persona, sea presidente de la Diputación o no, no puede dirigir insultos machistas hacia ninguna mujer de forma impune", ha afirmado Such, que ha avisado a Mompó: "Está muy equivocado si piensa que el PSPV-PSOE no va a responder ante sus ataques machistas a nuestra secretaria general. Son ataques que no tienen ningún tipo de argumentación política y que se producen como respuesta a una crítica política legítima que hacemos como partido".

Con ello, Such ha incidido en una de las expresiones utilizadas contra Morant: "Llamar a una mujer y decirle que no vale para nada es una frase recurrente del machismo estructural que sufrimos las mujere, y, si no, que le pregunten a las 7.000 personas que son atendidas en los centros 24 horas de la Comunitat Valenciana".

"Estamos hablando de expresiones que reproducen un tipo de violencia verbal que las mujeres sufrimos de manera recurrente y que no podemos normalizar, y mucho menos cuando proceden de una persona que ostenta una responsabilidad institucional", ha insistido.

El Consell de les Dones del PSPV-PSOE abordará este mismo jueves la situación y dará luz verde a la respuesta del partido ante unos hechos que, para los socialistas valencianos, "no pueden normalizarse ni quedar sin consecuencias".

POLÉMICA

La polémica surgió a raíz de un mensaje de Mompó en su cuenta de 'X' publicado el pasado viernes, en respuesta a un tuit de Morant del día anterior que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputació trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana.

El juzgado solicitaba información sobre si en la lista de difusión a la que se envió el correo por el que se acordaba la suspensión de la actividad de los centros dependientes de la corporación provincial y el cierre --a partir de las 14.00 horas del día de la dana-- estaban incluidos todos los diputados y sus asesores y para que informara de las suspensiones de cursos de formación. Recursos Humanos de la Diputació confirmó que el listado incluía a los diputados y diputadas, asesores, presidente y vicepresidenta.

En su mensaje de X publicado el jueves, Morant señalaba y criticaba: "Así de claro: la Diputació de València avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la dana. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no".

Mompó respondió el viernes al tuit de la líder del PSPV: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recrimina a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".