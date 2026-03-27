El PSPV se personará en la causa de los bonos comercio y denuncia que Alicante es la "zona cero de la corrupción del PP"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant. - Eduardo Manzana - Europa Press

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE se personará en la causa judicial abierta sobre la gestión de los bonos comercio en la que se encuentra investigado el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en Alicante, donde ha presidido la comisión ejecutiva nacional (CEN) de los socialistas valencianos.

En opinión de Morant, Alicante es "la zona cero del modelo especulativo del Partido Popular y sus escándalos", que lleva años convirtiendo la provincia "en su cortijo".

"Aquí se reparten viviendas de protección pública, se privatiza la sanidad y es donde aparecen posibles irregularidades en los bonos comercio que salpican a Carlos Baño", ha remarcado en referencia a la causa que instruye el juez titular de la plaza 4 del Tribunal de Instancia de Alicante por posibles irregularidades en la gestión del bono comercio de la Diputación de Alicante para municipios de esta provincia durante 2022 y 2023.

Diana Morant ha enfatizado que su partido ha querido reunirse esta vez en comisión ejecutiva en Alicante por dos motivos principales. El primero es porque para el PSPV "este territorio es prioritario y siempre hemos tenido aspiración a representar a la mayoría social". "Lo hacemos en las alcaldías y lo queremos hacer también en la principal ciudad, en las principales ciudades como es Alicante, como es Benidorm, como es Torrevieja, como es Orihuela...", ha enumerado.

"Y, en segundo lugar, "sobre todo, porque Alicante es la zona cero del modelo especulativo de un Partido Popular que lleva demasiados años gobernando aquí y que no representa la forma de entender la vida de los alicantinos y de las alicantinas, pero lo cierto es que sí impacta sobre esa forma de vida", ha apostillado.

Entre otras cuestionas, ha citado que el PP "se reparte las viviendas de protección pública como un mero elemento especulativo"; o que es "la zona cero de la privatización de la sanidad pública".

Frente a lo que ha tildado de "abandono del gobierno del Partido Popular y proyecto caduco", el Partido Socialista está "preparado". "Y por eso vamos a continuar con esa batería de propuestas alternativas a lo que está haciendo el PP".

Preguntada por la gestora del partido en Alicante y la posibilidad de que algunas "sensiblidades" del partido quieran ponerle fin, la líder de los socialistas valencianos ha defendido que la decisión de conformarla es "precisamente para presentar un proyecto de cara a la ciudadanía ilusionante, que sea justo la antítesis de lo que tiene Alicante a día de hoy".

"QUE TOME VITAMINAS"

Morant ha enfatizado que las cuestiones orgánicas "no tienen relevancia social". "Lo que tiene relevancia social es el proyecto político que nosotros presentemos para la ciudadanía. Así que yo le doy las gracias al presidente de la gestora (José Antonio Amat), que está haciendo un magnífico trabajo, y creo que claramente la ciudadanía de Alicante ya nos ve de otra manera, lo creo firmemente", ha aseverado. Y ha agregado: "Yo al presidente de la gestora todavía le digo que tome vitaminas, que tenemos todavía mucho trabajo que hacer".

Sobre si cree que es el momento de anunciar a su candidato a la alcaldía de Alicante o prefieren esperar, ha contestado que su formación "no se mueve por cálculos y que "ahora mismo están haciendo la mejor oposición posible".

"Aquí hemos tenido una voz clara de denuncia de condena que ha guiado la decencia y la moral en la ciudad de Alicante, de la mano de nuestra portavoz, Ana Barceló, de la mano de la propia gestora y del partido lo que hemos sido es una voz clara de que esto no puede pasar y que esto ha ocurrido porque el Partido Popular ha modificado la normativa precisamente para aprovecharse de las viviendas de protección pública", ha insistido.

"Que tenga la ciudadanía la tranquilidad y la certeza de que el Partido Socialista haremos nuestro trabajo, presentaremos al mejor equipo y al mejor proyecto alternativo", ha zanjado.