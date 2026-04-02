El PSPV pide una comisión de investigación en la Diputació de València sobre la contratación de la pareja de Llorca

Archivo - El diputado del PSPV Vicent Mascarell - RAQUEL ABULAILA - Archivo

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha solicitado en la Diputació de València la creación de una comisión de investigación para determinar cómo se contrató a la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después de que haya accedido a una plaza de funcionaria en la corporación provincial mediante comisión de servicios, y para saber "si se cumplieron los principios de legalidad, igualdad e imparcialidad".

Para los socialistas, existen "fundadas sospechas de que se han utilizado las instituciones para beneficiar a la mujer del 'president' de la Generalitat en un caso de enchufismo" y es necesario conocer todos los detalles del proceso de contratación para "devolver la confianza a la ciudadanía y garantizar que la Administración actúa con transparencia e imparcialidad".

En un comunicado, defienden que las declaraciones de Llorca en los últimos días "no han hecho más que aumentar las sospechas y las zonas de sombra sobre la contratación de su pareja". Además, señalan que se trata de "una persona que accedió por vía de urgencia a un puesto que llevaba meses sin ocupar y que le ha permitido, prácticamente, doblar los ingresos que percibía en el Ayuntamiento de Finestrat", localidad alicantina de la que el jefe del Consell era alcalde.

"Es una exigencia preservar la confianza en los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo en la Diputació de València, que preside el 'popular' Vicente Mompó. Esperamos que el PP y sus socios de Vox y Ens Uneix no se opongan a arrojar luz sobre lo que parece un caso de enchufismo de manual y a que se den cuantas explicaciones sean necesarias para conocer cómo se justificó la contratación de la pareja de Pérez Llorca", manifiesta el secretario de Organización del PSPV-PSOE y diputado provincial, Vicent Mascarell.

En la solicitud de la comisión de investigación --registrada este pasado miércoles por Mascarell y el portavoz socialista en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa--, el PSPV propone requerir la comparecencia del personal técnico que ha intervenido en la elaboración de los informes y la propuesta de resolución sobre esta contratación.

También plantea pedir que comparezcan los responsables políticos con competencias en la materia, "sin perjuicio de cualquier otra actuación que se considere necesaria" en la comisión de investigación. Todo ello, subraya, "con la finalidad de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y preservar la confianza en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo en la Diputació de València".