PSPV pide crear una comisión de investigación en Les Corts sobre Revuelta y los fondos de la dana y reta a Vox a sumarse

El PSPV solicitará la creación una comisión de investigación en Les Corts para esclarecer "qué ha ocurrido y está ocurriendo" con el dinero solidario de la dana del 29 de octubre de 2024 recaudado por la asociación Revuelta y ha retado "directamente" a Vox a que se sumen y apoyen esta iniciativa. Los socialistas exigen "transparencia" en este asunto y quieren que hayan "responsabilidades".

En declaraciones a los medios este martes, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado a Revuelta de "hacer negocio con las donaciones de personas de buena fe que han aportado o aportaron dinero en su momento para intentar ayudar a paliar los efectos" de la dana. "Estamos viendo cómo para el que muchos fue el peor día de su vida, el 29 de octubre, para otros fue una oportunidad de hacer negocio", ha censurado.

De ideología afín a Vox, este colectivo está envuelto en la polémica por la denuncia que el exvicepresidente de la organización y asesor de Vox en Bruselas, Arturo Villarroya, ha presentado ante la Fiscalía por "presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados". Villarroya abandonó la Junta Directiva de Revuelta tras pedir las cuentas de la organización, que no le fueron facilitadas.

Muñoz ha considerado "un poco sorprendente que Vox, que tiene la vinculación con esta asociación, se lava las manos cuando los audios nos están diciendo que eran perfectamente conocedores de lo que estaba ocurriendo" en Revuelta. "Pero bueno, ya que Vox ha aceptado ir a la justicia para que se investiguen estos hechos, entendemos que, cuando presentemos la comisión de investigación, no le queda otro remedio que aceptarla", ha argumentado.

El portavoz socialista ha incidido en que el parlamento valenciano es "el órgano autonómico competente para investigar estas cuestiones" porque la dana ocurrió en la provincia de Valencia. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que Compromís apoyará la creación de la comisión de investigación, pero se ha dirigido al 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca: "Si quiere demostrar un cambio en sus formas de hacer gobierno y en los hechos, también debe aceptar esta comisión".

De su lado, el secretario general de Joves Socialistes, Benja Mompó, ha subrayado que esta cuestión tiene que ver "única y exclusivamente con la extrema derecha", a la que ha acusado de "aprovecharse del dolor de las víctimas de la dana para blanquear sus prácticas y también para lucrarse", y se ha preguntado si se puede ser "más miserable".

"Lo que estamos exigiendo es una transparencia que no ha habido", ha aseverado, al tiempo que ha exigido "responsabilidades". "No nos conformamos con los anuncios que ha hecho Vox de que ahora quiere disolver la organización. Lo que queremos es que haya responsabilidades de verdad", ha expuesto Mompó.

Por otro lado, los socialistas también quieren a través de una proposición no de ley (PNL) que cada diputado de Les Corts condene a la organización Revuelta "por estos hechos" y ha confiado en que tanto Vox como el PP apoyen su iniciativa. "Si no lo hacen, una vez más van a dar la espalda a las víctimas de la dana, como ya lo han hecho en tantas ocasiones", ha subrayado.