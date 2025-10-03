El PSPV pide a la Diputació de València la documentación sobre el servicio de teleasistencia en la dana

El portavoz socialista en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, en imagen de archivo - PSPV DE VALÈNCIA

Reclama acceder a los protocolos de actuación y a las grabaciones de llamadas y mensajes enviados a las víctimas

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputació de València ha solicitado por escrito la documentación sobre la actuación del servicio de teleasistencia de la institución provincial durante la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 37 fallecidos entre los usuarios del sistema autonómico.

Con esta petición, el PSPV quiere saber si hubo víctimas entre los usuarios de la Diputació, que también presta este servicio en la provincia de Valencia.

"No estamos hablando de un contrato cualquiera, sino de un servicio vital que debía proteger a personas mayores y vulnerables ante una situación de riesgo por lluvias intensas anunciadas días antes", manifiesta el portavoz socialista en la corporación provincial, Carlos Fernández Bielsa.

En un comunicado, Bielsa señala que "si la Diputació contaba con protocolos frente a emergencias meteorológicas, hay que aclarar si se activaron, si se avisó a los usuarios y si se hizo todo lo posible por salvar vidas": "La ciudadanía merece respuestas claras".

En concreto, los socialistas han solicitado a la Diputació toda la documentación relativa al contrato provincial de teleasistencia. Reclaman los expedientes de licitación, pliegos y contrato suscrito, el listado de posibles personas fallecidas usuarias del servicio en la provincia, los protocolos de actuación de la Diputació y la empresa prestataria, las órdenes emitidas los días 28 y 29 de octubre y las grabaciones de llamadas y mensajes enviados a las víctimas.

"Confiamos en que la Diputació ofrezca toda la información con transparencia porque no puede quedar ninguna duda sobre si se actuó correctamente con los usuarios del servicio de teleasistencia en un momento tan excepcional", concluye Bielsa.