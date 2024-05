El PSPV pide que las fichas de Mestalla incluyan las condiciones del nuevo estadio y fianza por su valor

La moción que los socialistas presentarán en el pleno busca probar la "coherencia" de Catalá para que demuestre "que hace lo que dice"

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València planteará en el próximo pleno del consistorio, a través de la moción sobre el Nou Mestalla que presentará, que las fichas urbanísticas vinculadas al futuro estadio del Valencia CF y al actual incluyan las condiciones que ha de cumplir el nuevo campo y una fianza por el valor total de las obras de construcción de esta instalación.

La portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, y el edil de este grupo Borja Sanjuán han presentado este lunes en una rueda de prensa la moción y han afirmado que su grupo busca con ella probar la "coherencia" de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), en este asunto. Así, han señalado que ante la "solución" que el PSPV-PSOE pondrá "sobre la mesa", la primera edil tendrá que demostrar "que hace lo que dice".

A este respecto, Gómez ha destacado que los socialistas no han cambiado "ni un ápice" de las fichas urbanísticas que planteó el anterior ejecutivo, el formado por Compromís y PSPV, y que Catalá reitera que son las mismas que se presentan ahora.

"La interpelación va hacia la alcaldesa. La moción intenta poner en una posición de coherencia a la que hoy es primera edil porque dice que quiere aprobar las fichas y seguir la senda que nosotros marcamos en el anterior gobierno. No para de reiterarlo y nosotros hemos puesto blanco sobre negro eso", ha expuesto la portavoz socialista y exedil de urbanismo.

Sandra Gómez ha asegurado que María José Catalá "va a tener que demostrar si hace lo que dice". "Está muy bien soltar un discurso más o menos populista en los medios de comunicación, pero van pasando los plenos y ella no concreta ninguna posición política", ha añadido, al tiempo que ha aseverado que el PSPV-PSOE forzará "que sea coherente" y "haga lo que dice".

"Si dice que nuestras fichas y nuestro convenio son el camino que hay que seguir, pero a la par lleva negándose un año a llevarlo al pleno del Ayuntamiento de València. Ante eso, nosotros hemos cogido la iniciativa, como oposición, de trasladarlo en forma de moción", ha expuesto la portavoz socialista.

"Como alcaldesa estaba obviando su responsabilidad de llevarlo al pleno y lo llevamos nosotros como Partido Socialista. Ahora es ella la que se va a tener que mojar y tomar partido, algo que intenta evitar desde que es alcaldesa", ha añadido Gómez.

Sanjuán ha considerado que se ha dado una "anomalía" porque "esto lo tendrían que proponer los responsables de gobierno" y ha apuntado que María José Catalá ha dejado "el peso de proponer las soluciones en la oposición. Es una dejación de funciones en un tema que ha dicho que es muy importante para la ciudad", ha apostillado el edil, que ha asegurado que se busca defender los intereses de la ciudad.

La portavoz del PSPV-PSOE ha manifestado que esta formación no ha cambiado "ni un ápice" su posición, sus fichas o su convenio --sobre las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio y sobre los usos que puede darle la ciudad--.

"Con la solución encima de la mesa Catalá ya no puede dejar pasar el tiempo. No puede esconderse en que no se va a votar, debatir o aprobar nada. En el pleno de mayo tendrá que votar si está de acuerdo o no. Y si es que no, tendrá que explicar por qué ha estado mintiendo", ha manifestado Borja Sanjuán.

La moción del grupo socialista propone que en el pleno de junio, el siguiente ordinario al de mayo de la próxima semana, apruebe las fichas urbanísticas. Así, insta a aprobar "la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia CF en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona a antiguo Mestalla y zona b Corts Valencianes, que incluyen las fichas de gestión".

Asimismo, la iniciativa del PSPV-PSOE plantea que "las fichas de gestión incluyan, a falta de la firma de un nuevo convenio, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalías urbanísticas".

FIANZA PARA LICENCIA

En tercer lugar, reclama que las fichas de gestión "establezcan la obligatoriedad de que el club deposite una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio, acreditado por el Ayuntamiento sobre un análisis técnico del mismo y para poder obtener la licencia de edificación para la conclusión" del Nou Mestalla.

Los socialistas reclaman también esa fianza "para el otorgamiento de cualquier licencia de edificación de obras de nueva planta sobre las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado que tengan asignado un uso dominante terciario" en el área del futuro estadio.

Igualmente, señalan que esa condición será también "para admitir a trámite la iniciativa de programa de actuación integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución de la fase 2 de la zona A", antiguo Mestalla.

"EVITAR NUEVO INCUMPLIMIENTO"

La moción del PSPV-PSOE precisa que hace estas exigencias ante "la necesidad de garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento, en línea con el que ha acreditado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)". Busca así evitar también que las obras del Nou Mestalla "vuelvan a quedar paralizadas una vez iniciado el trámite o que estas produzcan como resultado un estadio de menor calidad y condiciones del requerido".

También desde la oposición en el consistorio, Compromís ha exigido la aprobación conjunta de las fichas y el convenio. La portavoz de este grupo, Papi Robles, ha dicho que este partido ha "dejado siempre muy claro que las fichas urbanísticas dan derechos" al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, "para construir y sacar beneficios urbanísticos", y ha señalado que por ello se exige que salga adelante a la vez el convenio, donde se recogen los "beneficios a la ciudad".

"Queremos saber en qué se beneficiará la ciudad con la construcción del nuevo estadio. Y esto se marca en el convenio", ha apuntado Robles, que ha insistido además en reclamar una auditoría para "conocer cuál es la estadio que está presentando", "si cumple con los requisitos de gran estadio" y "cuál es el coste".

La representante de Compromís ha afirmado que Lim "es un incumplidor" y ha resaltado que "es necesario pedirle avales bancarios para estar seguros como ciudad de que va a cumplir con los requisitos" planteados. Robles señalado --en alusión a la aprobación de las fichas sin el convenio-- que quiere saber cuál es el interés de Catalá "en volver a regalar a Lim beneficios sin exigirle nada a cambio".