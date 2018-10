El PSPV pide que los hogares carentes de recursos estén exentos de pagar el IRPF de las ayudas a vivienda

Publicado 21/10/2018 12:12:34 CET

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha reclamado que las ayudas para la compra o rehabilitación de viviendas estén exentas de pagar IRPF en el caso en que estas subvenciones vayan destinadas a "unidades familiares carentes de recursos", ha informado la formación en un comunicado.

Así lo recoge la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en Les Corts en la que se insta al Consell a dirigirse al Gobierno de España para que modifique la normativa respecto al IRPF, el impuesto de sociedades, el de patrimonio y el de la renta de no residente con el fin de que las personas con bajos ingresos que accedan a estas subvenciones no tengan que renunciar a ellas debido al gravamen que posteriormente se aplica.

En esta línea la PNL propone que la cantidad económica exenta de pagar el IRPF sobre las ayudas a la vivienda se fije en "cuatro veces el IPREM en cómputo anual", al tiempo que se reclama la elaboración de una "escala que garantice la aplicación progresiva de la exención parcial".

"Para que los esfuerzos y las políticas del Consell en materia de vivienda no resulten en vano es necesario que se produzcan reformas de la legislación tributaria del Estado", ha explicado la diputada socialista Concha Andrés al exponer la propuesta ya registrada de los socialistas valencianos.

Según ha recordado, las subvenciones para la compra o rehabilitación de vivienda no contemplan exenciones del IRPF para personas con bajos ingresos, algo que "provoca que el destinatario de la ayuda se vea obligado a desistir de esta si no puede hacer frente al pago del impuesto de la renta".

"EFECTO DEVASTADOR" DE LA CRISIS SOBRE LAS RENTAS FAMILIARES

La diputada socialista ha hecho hincapié en el "efecto devastador" que ha tenido la crisis sobre las rentas familiares "incidiendo especialmente sobre el derecho de todas las personas a acceder o a conservar una vivienda o mantenerla en unas condiciones dignas de habitabilidad".

Esto --ha argumentado Andrés-- sumado a los recortes presupuestos que hasta 2015 se aplicaron en la Comunitat "han socavado las posibilidades de muchas familias de abordar una inversión en el mantenimiento de un parque de viviendas y ha provocado la aparición de los llamados 'housing stress'", esto es, hogares con alta probabilidad de caer por debajo del umbral de pobreza a causa de los pagos que se ven obligados a destinar a la vivienda, siendo esta una cantidad económica por encima de sus posibilidades.

"Desde mediados de 2015, el Consell ha apostado de manera firme por luchar contra esta forma de pobreza articulando medidas normativas y generando importantes ayudas", ha señalado la también secretaria de Justicia Social del PSPV-PSOE quien ha matizado, no obstante, que "los efectos de las políticas públicas en materia de vivienda y de lucha contra la exclusión social quedarán distorsionados si no se produce una reforma de la legislación reguladora del impuesto sobre la renta que considere como rentas exentas determinadas ayudas en materia de compra o rehabilitación de vivienda".

Para Concha Andrés, "no puede ser que una persona tenga que renunciar a una ayuda pública porque otra Administración le exija el pago de una cantidad económica a la que no puede hacer frente".