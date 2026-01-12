El PSPV pide investigar la "desprotección" de 136.000 volúmenes de la Hemeroteca y Biblioteca Histórica de València

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez - PSPV

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València Maite Ibáñez ha instado a la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico-Artístico de la Conselleria de Cultura a que abra un expediente al gobierno municipal por "incumplir la protección de los fondos bibliográficos" de la Hemeroteca de Municipal de València y de la Biblioteca Histórica Municipal.

La edil afirma que se está incurriendo en este "incumplimiento pese a las reiteradas solicitudes que se han cursado desde el Grupo Municipal Socialista y las advertencias de los dos informes que se realizaron en 2020 tras la intervención y limpieza de piezas realizada durante el anterior gobierno municipal". "Lo único que nos han confirmado es la adquisición de unas cajas y un escáner. Es vergonzoso", ha reprochado.

"Hemos reclamado desde 2023 de manera insistente que el gobierno de Catalá actúe para proteger los fondos de la Hemeroteca Municipal y de la Biblioteca Histórica ante la situación crítica que expusieron tanto el propio servicio municipal como Fovasa, desde donde se exigió una intervención en la climatización del edificio de Tres Forques y una limpieza exhaustiva de los documentos ante la existencia de moho que ponía en peligro algunos de los libros históricos y más valiosos", afirma Ibáñez en un comunicado.

"Sin embargo, --prosigue-- el gobierno del PP y Vox han hecho caso omiso durante estos tres años y no solamente no se ha iniciado ninguna actuación al respecto desde las que emprendió el anterior gobierno progresista sino que, además, se está ocultando la situación en la que se encuentran los fondos".

Ante esta situación, la concejala socialista ha decidido interponer una denuncia directamente ante la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico-Artístico de la Conselleria de Cultura para que intervenga y ordene al Ayuntamiento de València que inicie urgentemente las actuaciones necesarias para adecuar la protección de los fondos con una nueva climatización específica y de una nueva limpieza y desinfección de libros y documentos que elimine el moho y la suciedad acumulada.

"Los municipios están obligados a proteger y a dar a conocer los valores del patrimonio cultural y el gobierno de Catalá no está cumpliendo con su obligación, poniendo en peligro los 6.500 títulos que alberga la Hemeroteca y los 130.000 volúmenes, con seis incunables y una gran cantidad de manuscritos custodiados en la Biblioteca Histórica de la ciudad. Por eso, antes de que sea tarde, desde el Grupo Municipal Socialista hemos decidido alertar a la Conselleria de Cultura para evitar que se produzcan daños irreversibles al patrimonio cultural de la ciudad", ha manifestado.

Según la representante socialista, "desde 2020, cuando se realizó un chequeo de la colección a cargo de un equipo de técnicos conservadores-restauradores de libro y obra gráfica, un trabajo profesional desde la responsabilidad del cuidado de nuestro patrimonio, no se ha hecho absolutamente nada en la Hemeroteca Municipal a pesar de que conserva la colección de periódicos y revistas del Ayuntamiento con cerca de 6.500 títulos y los fondos de la Biblioteca Histórica Municipal sobrepasan los 130.000 volúmenes, con seis incunables y una gran cantidad de manuscritos y libros desde el siglo XVI hasta el XXI".

GRAN VALOR DOCUMENTAL

El carácter especializado de las colecciones de ambas instituciones, ha apuntado, "las convierten en una fuente primordial para investigadores y estudiosos de nuestra cultura, donde se cuenta con los primeros diarios de nuestra ciudad datados en el siglo XVIII, colecciones de revistas especializadas o llibrets de falla de gran valor documental", subraya.

En este sentido, recuerda que, recientemente, "celebramos su 120 aniversario y es un desastre la respuesta que el Partido Popular está dando al patrimonio de los valencianos". E insiste: "Ni los vecinos cuentan con la rehabilitación de un equipamiento cultural que es una referencia en el barrio, ni los fondos históricos están en condiciones adecuadas. Es muy vergonzoso que a la pregunta de la conservación de sus fondos nos respondan que han comprado cajas y un escáner".

"¿Dónde está la revisión de los restauradores? ¿Por qué no se ha invertido con urgencia en una demanda que nos puede hacer perder una documentación histórica única?", ha finalizado.

Por su parte, fuentes municipales se preguntan si el PSPV ha explicado a la Conselleria de Cultura en su denuncia que el informe al que hacen referencia "se realizó siendo Maite Ibáñez la concejala de Cultura y que, por tanto, durante dos años fue ella la única responsable que no movió ni un dedo para corregir la situación de deterioro de la Hemeroteca y el Archivo y dejó que se agravara la situación de los documentos".

"Ella misma ha revelado la realidad, la situación desastrosa que ha heredado el actual equipo de gobierno que ha tomado las medidas oportunas mientras se estudian soluciones integrales. Menos denunciar y más reconocer la incapacidad de gobierno durante ocho años. Es irónico que pida soluciones cuando ella misma fue incapaz de ponerlas", remarcan las mismas fuentes.

En la misma línea, creen que la edil "debería recordar que debido a la ubicación en sótanos de la mayoría de los depósitos de la Hemeroteca Municipal y de la Biblioteca Histórica y a las limitaciones de los actuales sistemas de climatización de los mismos aparecen brotes de microorganismos en las publicaciones tras el verano, dadas las altos indicadores de humedad durante la estación estival y este equipo de gobierno ha comprado nuevos deshumidificadores para combatirlos".

Además, señalan que, "una vez más, se ha tenido que partir desde cero para poder mejorar las condiciones del edificio porque la partida de 300.000 euros en las cuentas municipales de 2022 para la redacción proyecto de rehabilitación nunca llegó a ser licitado y además, ese proyecto tampoco superó la nota mínima en la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública" (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia".

Por tanto, concluyen, "si alguien debe dar explicaciones sobre el estado en que dejó las instalaciones y los proyectos, no son otros que los que ahora critican".