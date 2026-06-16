El PSPV pide a la jueza de la dana que llame a testificar a Martínez Mus tras los WhatsApp aportados por Camarero

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que llame a testificar al actual vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en el procedimiento, tras los mensajes de WhatsApp aportados la pasada semana por la consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Así se desprende del escrito presentado por el PSPV, al que ha tenido acceso Europa Press, en la causa de la dana, en la que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

Esta solicitud se produce después de conocerse los mensajes que aportó Camarero en el procedimiento relativos a un grupo de WhatsApp del Consell durante la jornada del 29 de octubre. Ese día Martínez Mus ya era responsable de la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio y, por tanto, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Según recoge el PSPV en su escrito, de los mensajes aportados constan archivos y actualizaciones de mensajería emitidos por Martínez Mus en los que remite informes de incidencias titulados 'Estado Carreteras 9h'; 'Estado Carreteras 14h'; así como posteriores comunicaciones nocturas --a las 20.37 horas y las 20.51 horas-- alertando de situaciones críticas en las infraestructuras de la Generalitat, como el aislamiento de la sede de FGV. También envió un último informe sobre el estado de las carreteras a las 22.22 horas.

A juicio del PSPV, resulta "pertinente" la declaración de Martínez Mus en el juzgado para que aclare "extremos" como el conocimiento preciso y la información de la que disponía respecto al colapso progresivo, corte y anegación de las vías y carreteras de la provincia a lo largo del día 29 de octubre de 2024, a la vista de los sucesivos informes técnicos remitidos; los cauces institucionales, el momento temporal exacto y los términos en los que dicha información de gravedad --especialmente las relativas a vías de comunicación indispensables-- fue trasladada y comunicada a la Dirección de la emergencia.

Asimismo, reclama su testimonio a fin de esclarecer el alcance de sus propias manifestaciones escritas vertidas en el grupo de WhatsApp a las 20.37 horas, donde advertía de que "el puesto de mando se ha visto afectado en toda su operativa", para determinar de qué modo afectó ello a la capacidad de respuesta y evacuación de los ciudadanos afectados.