El PSPV pide a Les Corts que Mazón devuelva los 2.000 euros cobrados por kilometraje o descontarlos de su sueldo

Archivo - El expresident de la Generalitat Carlos Mazón durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 17 de junio de 2026- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha instado a la Mesa del parlamento valenciano a requerir al 'expresident' de la Generalitat y diputado del PP, Carlos Mazón, que devuelva los 1.933,44 euros que ha percibido en concepto de kilometraje hasta el pasado agosto y, en caso de no hacerlo, descontarlo de su próxima nómina como representante de la cámara autonómica.

Muñoz ha registrado el escrito este miércoles, un día después de que desvelara que "Mazón ha cobrado de Les Corts 1.931 euros por dietas de kilometraje cuando dispone de chofer en su oficina de 'expresident'", que ostenta desde que dimitió hace un año por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia.

En el escrito dirigido a la Mesa, donde tienen mayoría PP y Vox y el PSPV no cuenta con representación, los socialistas piden que se requiera a Mazón reintegrar a la hacienda de Les Corts las cantidades percibidas como indemnizaciones por asistencias a los plenos entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Se trata, indican, de una media de 2,37 asistencias a Les Corts cada mes.

Además, exigen que, si el diputado no devuelve este dinero voluntariamente, que le sea descontado de su próxima nómina, al considerar que es una situación "absolutamente irregular y, como mínimo, carente de la necesaria ética y ejemplaridad que han de mostrar los representantes del pueblo valenciano", cuando Mazón, como 'expresident' de la Generalitat, dispone de chófer y coche oficial.

"Es la misma situación que los miembros del Consell que son diputados, a los que Les Corts tampoco paga el kilometraje", subrayan desde el PSPV, y añaden que "antes de noviembre de 2025", cuando Mazón era 'president' y diputado, "tampoco figuraba en ese listado de perceptores del kilometraje".

NOMBRÓ A UN CHÓFER EN FEBRERO

En el escrito también recuerdan que Mazón, como 'expresident', nombró a un nuevo conductor a su servicio a mediados del pasado febrero, por lo que consideran que "no incurre en ningún gasto susceptible de ser indemnizado como consecuencia de sus desplazamientos a Les Corts cuando ha tenido a bien hacer acto de presencia en el hemiciclo".

Por último, advierten que, si persiste esta situación, "la Generalitat estaría pagando por duplicado por las asistencias del diputado Carlos Mazón que, no obstante, no se ha prodigado en las sesiones plenarias, ni en tiempos de presencia en el hemiciclo ni tampoco en aportaciones a los debates mediante eventuales intervenciones, que han sido cero en su condición de diputado".