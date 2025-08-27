El PSPV plantea medidas para paliar efectos de las olas de calor en Alicante tras un verano "sin refugios climáticos"

El PSPV plantea medidas para paliar los efectos de las olas de calor tras un verano "sin refugios climáticos" - PSPV

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante ha planteado varias medidas para "paliar los efectos de las olas de calor" en la ciudad tras un verano "sin refugios climáticos" ante las elevadas temperaturas.

En un comunicado, ha denunciado la "absoluta dejación de funciones del equipo de gobierno del PP" ante estos episodios "que viene sufriendo la ciudad, mientras la población se enfrenta a temperaturas extremas en calles, plazas y espacios públicos sin un plan de protección" ni dichos refugios.

Durante las últimas semanas, los socialistas han realizado diferentes mediciones en la vía pública que, según han detallado, "reflejan la gravedad de la situación", por lo que ya han avanzado que registrarán una iniciativa en el próximo pleno "para la puesta en marcha de una batería de iniciativas que permitan mitigar los efectos del cambio climático y proteger a la ciudadanía".

Las mediciones realizadas en diferentes puntos de la ciudad reflejan que existen zonas en las que el pavimento llega a alcanzar los 46,5 grados a pleno sol, frente a los 25,4 a la sombra. Y han detectado que "hay papeleras metálicas a más de 51 y otros elementos urbanos como vallas, maceteros o esculturas que alcanzan los 47".

"Estas cifras demuestran la irresponsabilidad de Barcala. Alicante es un auténtico horno urbano en verano y el PP sigue sin hacer nada. Ni refugios climáticos, ni más sombra, ni fuentes públicas suficientes, es indignante. Ni siquiera son capaces de conservar el arbolado adulto de esta ciudad, convirtiendo Alicante en una ciudad hostil", ha señalado el edil del PSPV Raúl Ruiz.

El grupo socialista ha aseverado que "los golpes de calor y la exposición prolongada a altas temperaturas ponen en riesgo la salud de la gente y advierten que Alicante se ha convertido en una ciudad hostil para vecinos y visitantes, especialmente personas mayores, niños y familias sin recursos que no pueden refugiarse en viviendas climatizadas".

Frente a esta realidad, "cada vez más ciudades están desarrollando redes de refugios climáticos", como "espacios accesibles, gratuitos, frescos y seguros donde la ciudadanía pueda resguardarse durante los picos de calor".

"El PP permite que las calles sean un riesgo para la salud, es intolerable que Alicante no tenga una red de refugios climáticos. El cambio climático ha venido para quedarse y Alicante debe planificar y actuar para paliar los efectos. Barcala debe de dejar de seguir las tesis de la ultraderecha, que son unos auténticos negacionistas del cambio climático, y adoptar medidas efectivas a la mayor brevedad posible", ha añadido.

MEDIDAS

Entre las medidas que el PSPV va a plantear están "la elaboración y publicación de un mapa local de refugios climáticos, incluyendo información clara y accesible sobre horarios, servicios disponibles y condiciones de uso, tanto en la web municipal como en la señalética física".

También la implantación de "más arbolado y sombra en calles, plazas y paradas de autobús, y la conservación del arbolado adulto en las obras que se estén ejecutando o se ejecuten en la ciudad, rellenando además todos los alcorques que en distintos puntos de la ciudad siguen vacíos".

Asimismo, el PSPV pretende poner en marcha "espacios abiertos para el descanso que garanticen sombra, agua y zonas frescas, revirtiendo la eliminación de bancos públicos que venimos sufriendo en los últimos años".

Igualmente, la formación socialista aboga por un plan de adaptación climática en centros educativos que pase por "impulsar campañas municipales de información y concienciación, dirigidas tanto a la ciudadanía como al personal municipal, sobre prevención de riesgos asociados al calor extremo, uso de los refugios climáticos y promoción de hábitos saludables durante olas de calor".

"Barcala demuestra una insensibilidad peligrosa. La emergencia climática es una realidad y su inacción convierte Alicante en un infierno urbano. No hablamos de comodidad, hablamos de salud pública y de salvar vidas", han zanjado desde el PSPV.