El PSPV: "El PP tiene paralizada la Comunitat porque" Llorca "está a la espera de si Feijóo lo designa candidato"

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), y el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 26 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al PP de "tener paralizada" la Comunitat Valenciana porque "sufrimos a un 'president'", Juanfran Pérez Llorca, "que parece que está en el cargo en comisión de servicios, como estaba su pareja en la Diputació de València", y "a la espera" de si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "lo designa candidato" para las elecciones autonómicas previstas para 2027.

Muñoz se ha pronunciado así en un comunicado tras la cena de inicio del curso político que el PPCV celebró este viernes en El Puig y en la que, según el dirigente socialista, la dirección nacional del partido "mantuvo la situación de interinidad en el cargo de Pérez Llorca, evitando confirmarlo como candidato a la Presidencia de la Generalitat en 2027, hasta el extremo de que la representante de Génova", la portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, "ni siquiera citó en su discurso al actual inquilino de la Generalitat tras la dimisión de --Carlos-- Mazón por su desastrosa gestión de la dana de octubre de 2024".

Para Muñoz, resulta "patético el nuevo ninguneo de Génova a Pérez Llorca, al que anoche Ester Muñoz ni siquiera citó en la cena de inicio de curso político del PP, tras los anteriores desaires y silencios de Feijóo y de --Miguel-- Tellado". "Es una humillación en toda regla", ha recalcado el dirigente socialista.

"Los valencianos no nos merecemos el tener a un 'president' en precario, un 'president' interino, cuyo único mérito es que Feijóo lo puso a dedo para sustituir al indecente y aún diputado del PP Carlos Mazón, así como por su eficacia para conseguir entradas del Mundial", ha lamentado José Muñoz, que ha exigido a Pérez Llorca y al PP "que se dejen de cenas y de 'saraos' por los pueblos para promocionarse y se pongan a trabajar ya por la Comunitat Valenciana".

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

José Muñoz ha afeado que en Les Corts Valencianes "ni siquiera sabemos cuándo se va a celebrar el que es el debate anual más importante del parlamento, junto con el de Presupuestos, y solo por informaciones periodísticas se dice que será el 28 de septiembre, a final de mes", en alusión al Debate de Política General.

"Y todo esto --ha advertido el síndic socialista-- porque han congelado y paralizado la actividad de la Generalitat y de Les Corts debido a que Pérez Llorca, por más que le haga la pelota a Feijóo, no tiene la confirmación como candidato a la Generalitat en 2027. Y por eso en el PP están en los juegos del hambre, a ver quién se lleva el gato al agua: si Pérez Llorca o el machista de Vicent Mompó, que aún no ha pedido perdón por sus insultos". "Menudo 'dream team' de la indecencia tiene el PP", ha lamentado el dirigente del PSPV-PSOE.

Así las cosas, Muñoz ha censurado que "mientras el PP ha impuesto el bloqueo a la actividad en la Generalitat y en Les Corts, los valencianos tenemos problemas muy graves que siguen sin solución: una sanidad pública que se cae a pedazos, una educación pública abandonada y una política de vivienda solo accesible bajo mano para los amiguitos del PP".

"UN PRESIDENTE DÉBIL"

"Y para colmo, un 'president' de la Generalitat tan débil que es incapaz de apoyar, como sí ha hecho en Canarias, un nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España que nos daría 3.700 millones de euros más a partir del 1 de enero de 2027", ha apuntado.

Según el responsable socialista en Les Corts, "los valencianos no necesitamos un 'president' que actúe más como el conserje del Palau de la Generalitat que como el 'president' de todos los valencianos y valencianas". "Por eso, exigimos a Pérez Llorca que se ponga a trabajar desde ya y que priorice los intereses de los valencianos frente a los suyos propios", ha zanjado.