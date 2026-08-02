El PSPV-PSOE denuncia que el Consell dejó sin ejecutar el 21% del presupuesto para contratar bomberos forestales

Archivo - La portavoz de Justicia del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar - PSPV - Archivo

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell del PP dejó sin ejecutar el 21% del presupuesto destinado a contratar bomberos forestales durante 2025, "un año en el que la plantilla de la SGISE solo aumentó en dos efectivos, pasando de 889 a 891 bomberos forestales".

Así lo ha trasladado este domingo en un comunicado la portavoz socialista de Emergencias en Les Corts, Alicia Andújar, quien ha afirmado que "el problema ya no es solo el recorte de 14 millones que sufrió el servicio en 2024, sino la incapacidad del Consell para ejecutar los recursos y reforzar un operativo esencial".

En este sentido, la diputada socialista ha señalado que "el PP de Pérez Llorca no puede vender una Comunitat Valenciana segura mientras el Consell deja sin ejecutar el presupuesto para reforzar a los bomberos forestales" y ha subrayado que los datos oficiales del informe de gestión de SGISE demuestran que "el problema ya no es únicamente presupuestario, sino de una gestión incapaz de convertir los recursos disponibles en más bomberos y mayor capacidad de respuesta frente a los incendios forestales".

Además, ha advertido de que esta situación "obliga" a los bomberos forestales de la Generalitat a asumir "una sobrecarga permanente de trabajo, con un mayor desgaste físico y operativo y más riesgos para su propia seguridad": "Quienes protegen nuestros montes merecen una administración que los proteja a ellos con más personal, más medios y una planificación seria", ha subrayado.

Asimismo, los socialistas valencianos han recordado que el 75% de los efectivos desplegados durante los incendios del verano en Ibi y Teresa de Cofrentes pertenecían a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y han destacado que "el hecho de que tres de cada cuatro efectivos desplegados en los grandes incendios pertenezcan a un recurso estatal extraordinario evidencia el abandono del servicio público de extinción de incendios por parte de la Generalitat".

Finalmente, Andújar ha asegurado que el presupuesto previsto para 2026 "tampoco garantiza un cambio de rumbo", ya que resulta "insuficiente" para incrementar la plantilla, consolidar el tercer turno y aplicar plenamente la Ley de Bomberos Forestales que reconoce derechos como los complementos de peligrosidad, toxicidad y penosidad, además de desarrollar la segunda actividad y ha reivindicado que "los anuncios no apagan incendios, los bomberos sí, y lo que necesita la Comunitat es una Generalitat que ejecute los recursos, refuerce las plantillas y deje de poner en riesgo un servicio esencial".