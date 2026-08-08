El PSPV-PSOE exige a la Generalitat que refuerce y garantice la seguridad de los bomberos forestales

La diputada del PSPV Alicia Andújar, en Les Corts - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha exigido a la Generalitat que "refuerce de manera inmediata las unidades de Bomberos Forestales y garantice las condiciones de seguridad de los profesionales que participan en la extinción de incendios".

La formación, en un comunicado, se ha hecho eco de un vídeo de un bombero difundido en redes sociales durante las labores de extinción del incendio de Tírig en el que relata que está "solo" en estos trabajos, hay personal "insuficiente" y pide que la Generalitat contrate más bomberos.

Para la portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, "lo que estamos viendo hoy en los incendios de Castellón es exactamente lo que llevamos meses denunciando: unidades incompletas y profesionales que tienen que enfrentarse al fuego sin los efectivos necesarios".

"Una cosa es hablar de cifras y otra muy distinta es ver a un bombero en primera línea explicando que no puede dar abasto, que el fuego le supera y que la instalación que necesita para trabajar acaba inutilizada porque no hay suficientes efectivos para cubrir todos los frentes", ha señalado.

Andújar ha advertido de que "esto ya no es solo un problema de capacidad de respuesta ante un incendio: estamos hablando de la seguridad de los propios bomberos forestales". "No podemos normalizar que un profesional tenga que afrontar un incendio forestal en unas condiciones en las que sabe que no tiene compañeros suficientes para cubrir el terreno y responder ante la evolución del fuego", ha añadido.

La diputada socialista ha incidido en que el PSPV-PSOE lleva meses alertando de esta situación. En abril de 2024, ha explicado que denunció que más de 70 plazas de las unidades de refuerzo de bomberos forestales permanecían sin cubrir y señaló casos como el de Llucena, donde había un solo bombero por turno cuando la unidad debía contar con entre cinco y seis efectivos.

La parlamentaria ha relatado que en julio el PSPV alertó de que "había parques cerrados y casi la mitad de las unidades de bomberos forestales inoperativas por falta de personal, y señaló que incluso durante la dana del 29 de octubre de 2024 siete de cada diez unidades de bomberos forestales de la provincia de València estaban incompletas".

Ya en enero de este año, ha explicado, el PSPV-PSOE volvió a advertir de la falta de entre 350 y 400 bomberos forestales en la Comunitat Valenciana, mientras que en mayo Andújar denunció que cerca del 30 % de las unidades no habían funcionado durante el mes de abril por falta de personal.

La diputada socialista ha subrayado que "la Generalitat no puede decir que no sabía lo que estaba pasando". "Llevamos meses advirtiéndolo, los propios profesionales llevan meses denunciándolo y ahora tenemos la imagen más clara posible: un bombero en mitad de un incendio diciendo que está solo y que no puede dar abasto", ha señalado.

En este sentido, el PSPV-PSOE ha remarcado que hace apenas unos días denunció que la Generalitat dejó sin ejecutar en 2025 el 21 % del presupuesto destinado a la contratación de bomberos forestales, mientras la plantilla de SGISE solo aumentó en dos efectivos.

En ese sentido, Andújar ha reclamado que se ejecuten los recursos disponibles, se completen las unidades y se garantice una dotación suficiente tanto en los equipos terrestres como en las unidades helitransportadas.

"Los anuncios no apagan incendios. Lo que apaga incendios son profesionales suficientes, bien equipados y trabajando en condiciones seguras", ha afirmado Andújar. "La Generalitat tiene que dejar de esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar y tiene que garantizar ya que nuestros bomberos forestales puedan hacer su trabajo con seguridad". Desde el PSPV-PSOE tambien han querido trasladar su reconocimiento a todos los profesionales que están trabajando en los incendios.