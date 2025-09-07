El PSPV-PSOE exige a Mazón que "apoye la condonación de la deuda" y "se olvide de intereses personales"

Archivo - El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "apoye la condonación de la deuda" y "se olvide de intereses personales". "Su supervivencia política no puede costarnos casi 12.000 millones de euros", ha defendido.

Así lo ha indicado este domingo el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz, quien ha afirmado que Mazón "debe olvidarse de intereses personales y empezar a pensar en los valencianos, debe aceptar la propuesta que supone casi 12.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana", según ha señalado la formación política en un comunicado.

En este sentido, el dirigente socialista ha aseverado que "es de una irresponsabilidad total el rechazo que el Partido Popular de Mazón hace a una propuesta que claramente necesitan las arcas públicas valenciana".

"No se puede estar con una mano regalando dinero a los ricos y con la otra rechazando millones de euros", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que es dinero que "permitiría mejorar los servicios públicos fundamentales como son la sanidad o la educación". Para Muñoz, "rechazar la condonación es como rechazar que el banco te perdone parte de la hipoteca de tu casa".

Asimismo, ha insistido en que "es incompresible que Mazón rechace un alivio que mejoraría de forma inmediata la capacidad financiera de la Generalitat y más en un momento en el que, tras la dana, debemos reconstruir nuestra tierra". "Ahora tendrá una nueva oportunidad para explicar a todos los valencianos y valencianas por qué rechaza este dinero", ha agregado.

"Es una indignidad que el peor 'president' de la Generalitat que hemos tenido nunca renuncie a la mejor oportunidad que hemos tenido nunca de mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana", ha concluido.