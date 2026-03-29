El PSPV reclama a Pérez Llorca "medidas urgentes" ante las consecuencias de la guerra en Irán y denuncia su "pasividad"

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, durante una sesión en esta cámara autonómica. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha reclamado este domingo al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "medidas urgentes con el fin de hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Irán" en la Comunitat y ha denunciado la "pasividad" del jefe del Consell y la "inacción" de su gobierno al respecto.

"Es injustificable y resulta difícilmente comprensible para la ciudadanía", ha afirmado Muñoz en un comunicado. El parlamentario socialista ha expuesto que "ante la situación que se vive en estos momentos debido a la guerra en Irán, las administraciones deben anticiparse" y ha puesto como ejemplo al Gobierno de España.

Así, ha manifestado que el Ejecutivo central "ya ha aprobado el paquete de respuesta más ambicioso de la Unión Europea, con 80 medidas y 5.000 millones de euros para proteger a familias y empresas" ante las consecuencia del citado conflicto bélico.

José Muñoz, que ha apuntado que otras comunidades como País Vasco, Cataluña o Navarra "también están actuando" ante esta circunstancia, ha aseverado que el "importante esfuerzo del Gobierno de España debe venir acompañado de un Plan Valenciano de Respuesta a la crisis generada por la guerra en Irán".

El representante del PSPV-PSOE ha resaltado que la Generalitat "dispone de instrumentos y competencias relevantes en materia de política económica, apoyo a pymes y autónomos, industria, turismo, empleo, eficiencia energética, transporte y políticas sociales que pueden contribuir a reforzar la resiliencia de la economía valenciana" en el contexto actual.

En este sentido, Muñoz ha recordado que, en abril de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia "desencadenó una gravísima escalada de precios de la energía y de las materias primas" ante la que ha subrayado que "el Consell presidido por Ximo Puig (PSPV) puso en marcha el Plan Reactiva de Respuesta Valenciana frente a la Emergencia Energética y la Lucha contra la Inflación, que supuso la movilización de 45 medidas acordadas previamente con los agentes sociales (sindicatos y CEV) por importe de 944 millones de euros".

Este plan, ha afirmado el portavoz socialista, "supuso un despliegue de medidas que abarcaron todos los ámbitos y fue una respuesta ejemplar". "En contraposición a aquella gestión de crisis, Pérez Llorca no ha hecho nada para reforzar la protección del tejido productivo valenciano ni para ayudar a las familias a hacer frente al encarecimiento del coste de la vida, ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales", ha criticado.

"DESCONEXIÓN TOTAL"

José Muñoz ha censurado que "mientras tanto, Pérez Llorca pretende sustituir la acción del Consell con rebajas fiscales para gimnasios dirigidas a rentas altas". "Esto no solo es insuficiente, es una desconexión total con la realidad", ha considero.

El portavoz del PSPV-PSOE ha señalado que este grupo parlamentario ha presentado una iniciativa en Les Corts "para exigir un Plan Valenciano de Respuesta que proteja a las familias, a las pymes y al empleo".

Así, Muñoz ha explicado que en la proposición no de ley planteada por los socialistas plantea "medidas concretas y urgentes como la puesta en marcha de un Plan Valenciano de Respuesta, el apoyo directo a pymes y autónomos, líneas de liquidez a través del IVF, refuerzo de la eficiencia energética y las renovables, ayudas al transporte y al sector logístico o protección a los hogares más vulnerables".