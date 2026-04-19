El PSPV recurre ante el TSJCV la "negativa" de Gómez a informar de pagos a empresas sanitarias

Archivo - La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez. - JOSÉ CUELLAR - Archivo

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras la negativa del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a informar al Parlamento autonómico de los pagos realizadas a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025.

Para la parlamentaria, esta negativa, "además de políticamente inadmisible, vulnera el derecho fundamental a la participación en asuntos públicos previsto en el artículo 23 de la Constitución Española".

En un comunicado, la socialista afea que "no es la primera vez que Marciano Gómez, con vínculos muy claros con empresas concretas de la sanidad privada, se escabulle a la hora de proporcionar a los diputados de Les Corts Valencianes la información sobre los pagos a las empresas privadas de sanidad".

A su juicio, "es incomprensible e inaceptable que haya un solo euro de dinero público que el Consell no quiera decir en qué bolsillos privados los ha metido". "No podemos tolerar esa opacidad con el dinero público, no es de recibo", ha afirmado.

La parlamentaria ha recordado que el 24 de febrero registró varias solicitudes de documentación para que la Conselleria de Sanidad informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas, en 2024 y 2025.

En la solicitud, teniendo el cuenta "la trayectoria obstruccionista y de opacidad del conseller", ya se especificaba que esta información no está accesible en la Plataforma de Contratación del Estado y, por ello, se reservaba las acciones legales en caso de que Marciano Gómez se negara a aportar esa información.

Con fecha 2 de abril, transcurridos un mes y una semana, la parlamentaria recibió la respuesta del conseller, en la que agrupa esas tres solicitudes y otras dos para, contestando parcialmente a estas últimas, "intentar maquillar su negativa" a aportar los datos económicos a los que la diputada tiene derecho, tal como determina el artículo 12 del Reglamento de les Corts, que señala que los parlamentarios, para esa labor de fiscalización que tienen encomendada, "tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma".

Un precepto "con rango de ley", subraya Yaissel Sánchez, que el conseller "ha vulnerado flagrantemente". En su respuesta, afirma que, respecto a las cantidades económicas abonadas por la derivación de operaciones, pruebas diagnósticas y lectura o informes sobre pruebas, "hay que aclarar que durante el año 2025 se pudo incrementar la dotación presupuestaria inicial, lo que permitió poder pagar parte de las facturas del ejercicio anterior y hasta noviembre del propio año 2025, lo que hace complejo poder desglosar, como solicita su señoría, los pagos realizados entre las facturas correspondientes al año 2024 y las correspondientes a 2025". Con este argumento, "niega todo dato o información", según Sánchez.

A continuación, informa sobre las otras dos solicitudes que agrupa en su respuesta, referidas a las clínicas, entidades y empresas privadas que han participado en las derivaciones del servicio de radiología y las del Plan de Choque. "Ni una sola cifra ni total ni parcial ni atendiendo a las obligaciones o a los pagos, en toda la respuesta, respecto a los desembolsos realizados por el Consell del PP a favor de la sanidad privada", ha lamentado la socialista.

"EL CONSELL TIENE ESOS DATOS CON UN CLIC"

"Es una vergüenza y, lo que es peor, una tomadura de pelo y un desprecio a Les Corts Valencianes", ha censurado la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, para la que la contestación del conseller es "inverosímil". "¿Es que el Consell no sabe lo que ha pagado en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada?", se ha preguntado Yaissel Sánchez, quien ha subrayado que el Consell dispone de aplicaciones informáticas que, con un 'clic', "permiten conocer todos los pagos realizados a cualquier empresa simplemente con poner el NIF".

"La respuesta es una burla a Les Corts intolerable; por eso, hemos tenido que acudir a los tribunales para que se restituyan los derechos de los diputados del Parlamento Valenciano", ha explicado Sánchez.

Para la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, "es tan ridícula la contestación que el conseller dice que es complejo lo que le pedimos pero ni siquiera se ha molestado en solicitar una prórroga de otros 20 días hábiles para contestarnos tras los 20 días hábiles iniciales".

"Lo que es intolerable --ha abundado-- es hacernos creer que no sabe ni lo que paga a las empresas privadas; lo que ocurre es que no quiere reconocer cómo está repartiendo entre determinadas empresas el negocio millonario en que ha convertido la sanidad de todos los valencianos".

Y ha concluido: "La realidad es que en 2025 hizo cuatro modificaciones de crédito para multiplicar por tres el presupuesto del año destinado a la privatización de la sanidad".