El PPCV acusa al PSPV de "mentir" sobre la sanidad en la Comunitat porque "no le gustan los datos" del Ministerio

Imagen del portavoz de Sanidad del GPP en Les Corts, Nieves Martínez. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts Valencianes, Nieves Martínez, ha criticado al PSPV-PSOE por "mentir" sobre la situación sanitaria en la Comunitat Valenciana porque, según ha recalcado, "no le gustan los datos de su propio Ministerio --de Sanidad-- que reflejan que tiene las mejores cifras a nivel nacional en listas de espera quirúrgicas".

Martínez ha respondido así al anuncio del PSPV de presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En concreto, la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, ha presentado ante el TSJCV un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras la negativa del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a informar al Parlamento autonómico de los pagos realizadas a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025.

Tal como ha remarcado la 'popular', "es falso que Sanidad no haya ofrecido información", ya que sí se le ha contestado qué entidades privadas colaboran con el Consell, en qué años y en qué departamentos en concreto.

Dicho esto, ha enfatizado que "el desglose por años es más complicado porque las facturas que incorporan intervenciones quirúrgicas de años diferentes se pagan en ocasiones en ejercicios diferentes al que fueron realizadas, por lo que esa distribución anual es compleja". "Eso lo sabría la diputada Sánchez si tuviera una noción mínima de la gestión", ha apostillado Martínez.

En este sentido, ha señalado que "el Plan de Choque es una herramienta que todos los gobiernos han utilizado cuando lo han considerado necesario para reducir, en un momento puntual, las listas de espera quirúrgicas". Para la 'popular', "lo curioso es que la misma semana que el propio Ministerio de Sanidad reconoce que la Comunitat Valenciana tiene el menor número de personas en lista de espera por cada 100.000 habitantes, sale el PSPV a la desesperada con un argumento claramente demagógico".

Del mismo modo, Nieves Martínez ha recordado que "en la pasada legislatura solo la Conselleria de Sanidad acumuló hasta 132 condenas del TSJCV y fue condenado a pagar hasta 70.200 euros en costas". En la actual legislatura, ha continuado, el departamento dirigido por Marciano Gómez ha sido "ejemplo de transparencia" y "únicamente ha recibido una sentencia en contra, frente a tres ocasiones en que la justicia ha desestimado las reclamaciones del PSPV y Compromís".

"CONFRONTACIÓN SISTEMÁTICA"

Así las cosas, Martínez ha señalado que "los valencianos están cansados de la confrontación sistemática y de que la izquierda utilice la vía judicial como herramienta de desgaste político, con denuncias que solo intentan desacreditar a cargos públicos del actual Consell, aun cuando los casos no presentan base sólida". A su parecer, "solo buscan instalar la sospecha permanente".

"Mientras unos pretenden el bloqueo institucional, el Consell trabaja y consigue, por ejemplo, que la Comunitat Valenciana tenga la lista de espera quirúrgica más baja de toda España. Eso es lo que les molesta y no pueden soportar, que el Consell siga trabajando para mejorar las condiciones sanitarias de todos los valencianos, poniendo en marcha políticas que benefician a los ciudadanos en todos los ámbitos: atención primaria, listas de espera, estrategia digital y sociosanitaria o política contra el cáncer, entre otros", ha concluido.