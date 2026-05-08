El PSPV reprocha al PP su "miseria moral" sobre la comisión dana de Corts: "La ha estado utilizando para hacer política"

Archivo - La diputada del PSPV en Les Corts y secretaria de la mesa de la comisión de investigación de la dana, Alicia Andújar - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSPV en Les Corts y secretaria de la mesa de la comisión de investigación de la dana, Alicia Andújar, ha reprochado al PP su "miseria moral" sobre este foro parlamentario y ha acusado a esta formación de haber estado utilizándola "para hacer política".

Así lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, tras conocerse que el que fuera comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción tras la dana José María Ángel ha declinado comparecer en la citada comisión, en la que estaba citado en la sesión del próximo lunes.

Ángel ha remitido este viernes un escrito dirigido a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, en el que argumenta que esta comisión "no está habilitada" para solicitar su comparecencia, dado que el control parlamentario ejercido por la misma "se circunscribe a la actuación de los órganos y autoridades de la comunidad autónoma".

El PP ha criticado este argumento y ha acusado al Gobierno de España de "boicotear" la comisión: "Desde el principio hasta el final, los socialistas han intentado que no se escuche ni se conozca en esta cámara la verdad sobre lo que pasó" el 29 de octubre de 2024.

Por su parte, la diputada del PSPV ha afirmado que estas manifestaciones son "un ejemplo más de la miseria moral del PP, que ha estado utilizando la comisión de la dana para hacer política".

"NINGUNA INTENCIÓN" DE INVESTIGAR LA "NEFASTA GESTIÓN"

Además, ha afeado a los 'populares' que desde "el primer momento" hayan "despreciado a las víctimas" de la riada y que no hayan tenido "ninguna intención de conocer la nefasta gestión del Consell, que supuso la muerte de 230 personas que murieron ahogadas por su inacción".

Todo ello, ha censurado, mientras la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas "se marchaba a Carlet a hacerse fotos con los bomberos" y el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "estaba en El Ventorro, completamente ajeno a la gestión de la emergencia".

"No sé si es ignorancia o mala fe del PP, pero lo que está bien claro es que el dictamen del Consejo de Estado lo que establece es que los parlamentos autonómicos tienen competencia para investigar cuestiones de la propia gestión de la autonomía, pero no de la gestión de otras administraciones ni de otros parlamentos autonómicos", ha señalado sobre la negativa de José Mª Ángel a comparecer en Les Corts.